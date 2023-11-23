إخماد حريق محل اكسسوارات سيارات بالشرقية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية على حريق نشب في محل اكسسوارات سيارات بمنزل في قرية بهنباى بمركز الزقازيق، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل اكسسوارات سيارات في قرية بهنباي بمركز الزقازيق بجوار ملعب هندسكو.

تم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في محل اكسسوارات سيارات في منزل مكون من طابقين، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز الزقازيق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.