للذكور والإناث.. خطوات التقديم لوظيفة مندوب مساعد نيابة إدارية 2023 وضوابط التسجيل

تواصل هيئة النيابة الإدارية، حتى غدا الجمعة 24 فبراير 2023، استقبال طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى للهيئة.

التقديم لوظيفة مندوب مساعد نيابة إدارية 2023

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة في إعلان وظيفة مندوب مساعد، ويستمر التقديم من 16 ديسمبر حتى 10 يناير المقبل، وذلك بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرًا.

ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي هــــــــــــــــنا

إجراءات سحب وتقديم ملف النيابة الإدارية

• تسحب الملفات خلال الفترة من 16/12/2023 حتي 10/01/2024 سداد مبلغ ( 1200 ) ألف ومئتان جنيه عند سحب الملف عن طريق بطاقة (فيزا كارت) بها مبلغ أكثر من (1200 جنيه).

• يتعين على المتقدم إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف معه في المواعيد المحددة لسحب الملفات.

• حيث سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقا للمواعيد المحددة لكل جامعة لدفعة 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في النيابة الإدارية

- طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية.

- يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع عليه بخط اليد

- شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف-.

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

ضوابط التسجيل للوظيفة

1-كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.

2- كتابة الرقم القومي المُكون من 14 رقما بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.

3- تأكيد ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث أن البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

4- كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة "محافظة الإقامة، قسم شرطة الإقامة" ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.

5- تحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة "إنجليزي، فرنساوي، عربي" من واقع شهادة التخرج، إذ أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

6- كتابة المجموع الحاصل عليه وكتابة المجموع الكلي من واقع شهادة التخرج، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

7- تحديد سنة التخرج بكل دقة، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

8- بالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلًا.

9- استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة في حالة عدم أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

10- طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد 5 نسخ والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.