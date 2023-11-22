عاجل| لسرقة أعضائهم.. فضيحة لجيش الاحتلال بسرقة جثث شهداء غزة من مستشفى الشفاء

كشف د.أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية تفاصيل سرقة جيش الاحتلال لـ جثث الشهداء.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن إسرائيل تقوم بسرقة جثث الشهداء لأخذ أعضائهم البشرية وجلودهم، ويقومون بسلخ جلد الظهر للشهيد وسرقة أعضائه؛ لاستخدام الجلد لمعالجة آثار تشوهات الحروب، أو لزراعة العضو في جسد إسرائيلي آخر أو بيعها، مؤكدًا أن فكرة “بنك الجلد البشري” بدأت منذ 1985.

وأكد أن هذه العمليات مثلها مثل تجارة الأعضاء البشرية، يقوم بها كبار الجنرالات في الجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أن إسرائيل سرقت 300 جثة فلسطينية من مستشفى الشفاء، لسرقة أعضائهم وجلودهم: الاحتلال اعترف بكل بجاحة بسرقة الجثث لعلاج الجنود الجرحى لديه، ولم تشهد هذه الاعترافات أي إدانة أو نقد دولي أو إعلامي لهذا الفعل الفاحش.

خسائر جيش الاحتلال

وأوضح أن خسائر جنود الاحتلال والآليات العسكرية وصلت لـ320 دبابة وأكثر من 3 آلاف جندي وجريح من قوات الاحتياط.