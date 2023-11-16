بعد الحفر والتفتيش.. قوات الاحتلال نقلت جثث الشهداء بمجمع الشفاء لجهة مجهولة

أكدت وسائل إعلام فلسطيني أن الاحتلال أخذ جثث الشهداء بمجمع الشفاء لجهة مجهولة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكد الإعلام الفلسطيني أن الاحتلال نفذ عمليات حفر وتفتيش داخل مجمع الشفاء.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بتسليم الجانب الفلسطيني 74 قطعة من الخيام، والمشمعات و12 سيارة إسعاف، و1136 شاحنة، وذلك خلال نبا عاجل.

وارتفع أعداد ما تم استقبالهم من مصابين إلى 173 مصابا، و4785 من حاملي الجنسيات المزدوجة، كما تم تسليم الجانب الفلسطيني 3470 طن مواد غذائية، و23 طن وقود، و3766 طن مياه، ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنا.

وواصلت مصر جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، إذ عبر معبر رفح، 8505، أطنان من المساعدات بمنطقة العريش، كما بلغت عدد رحلات الجسر الجوي لتقديم المساعدات لغزة، ارتفع إلى 131 طائرة وتسليم الجانب الفلسطيني 1999 طن مستلزمات طبية.