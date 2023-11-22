سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات الأوضاع فى غزة بعد صفقة الرهائن

قال أيمن الرقب الباحث السياسي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إنه سيتم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في تمام الساعة العاشرة صباح غد، وسيشملها صفقة التبادلات التي ستكون على مدار 4 أيام حسب الترتيبات التي ستقوم بين مصر والمقاومة، وقد تكون يوميا ١٠ أو ١٥ حسب الترتيبات يقابلها ٣٠ من الجانب الفلسطيني.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمر محفوف بالمخاطر لمغادرة الجانب الإسرائيلي في أي لحظة ولكن هناك ضامنا مصريا وأمريكيا لهذا الملف، لتتم الصفقة بهدوء وسيتخلل ذلك هدنة كاملة وأيضا وقف طائرات الاحتلال من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة الرابعة؛ لتتمكن المقاومة من نقل باقي الأسرى الموجودين.

السيناريو الأقرب للصفقة

وأشار الرقب إلى أن السيناريو الأقرب هو أن تتم الصفقة بشكل طبيعي، لافتا إلى أنه ستتم الهدنة التي تأتي لتبريد الأمور بشكل عام، وستتم بتدفق المساعدات الإنسانية ومواد البترول إلى غزة هذه الأربعة أيام بشكل كبير حسب الاتفاق، وقد تمدد هذه الهدنة حسب عدد الأسرى كلما كان هناك عدد أكبر كامل زادات الصفقة لمدة يوم زيادة.

فيما أكد الرقب أنه بالتأكيد أنه بعد هذه الهدنة سيعود الاحتلال إلى حربه على قطاع غزة وسيسعى خلال الأيام التالية بعد الهدنة إلى الحصول على تبادل أسرى، مما يريد أن ينهي الملف الأسرى بأكمله ثم يشن حربه الواسعة على القطاع، خاصة تدخل الاتفاق بالغاز السام أو مضغاط المياه البحر، وغيره من المخطط، حتى القنابل وكل هذا ينتظر تأمين الأسرى لدى المقاومة.

وقف إطلاق النار في غزة

وفي سياق متصل، لقد تجاوزت الساعة التاسعة مساءً بقليل في مدينة غزة وتل أبيب، وقال مسئولون من حماس وإسرائيل إن أول وقف لإطلاق النار منذ سبعة أسابيع من الحرب في غزة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ صباح الخميس.

وتم الإعلان عن هدنة لمدة أربعة أيام في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد أيام من التكهنات المحمومة والمفاوضات المكثفة. وبموجب الاتفاق، ستقوم حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من بين أكثر من 240 رهينة، معظمهم إسرائيليون، احتجزتهم في 7 أكتوبر.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 150 سجينًا فلسطينيًا وتسمح بدخول ما يصل إلى 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد أكثر من ستة أسابيع من القصف والقتال العنيف والحصار الخانق للوقود والغذاء والدواء وغيرها من الضروريات.