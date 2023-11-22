الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطفال غزة يعانون فى اليوم العالمى للطفل.. جوعى ومرضى ويتامى (فيديوجراف)

أطفال غزة
أطفال غزة

احتفل العالم، أمس الأول الإثنين 20 نوفمبر باليوم العالمي للطفل، حيثُ أُعلن عنه للمرة الأولى في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية؛ لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

ورغم انتهاء يوم الاحتفال، إلا أنَّه لا يزال متصدرًا ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" تزامنًا مع ما يتعرّض له أطفال غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المُحاصر منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل ما يتعرض له أطفال غزة من جوع ومرض وقتل.

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وفي مقطع فيديو مؤثر، شوهدت مجموعة من الأطفال يعقدون مؤتمرًا صحفيًا خارج مستشفى الشفاء يحثون فيه العالم على التحرك وحمايتهم.

وقال صبي صغير: "لقد استنفدت آمال أطفال غزة ورغباتهم. نأتي الآن لنصرخ وندعوكم لحمايتنا. نريد المأوى والغذاء والتعليم، ونريد أن نعيش كما يعيش الأطفال الآخرون".

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