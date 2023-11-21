الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أطفال غزة يُعيديون "اليوم العالمي للطفل" إلى صدارة تريند "إكس" بصور قاسية

أطفال غزة
أطفال غزة

احتفل العالم، أمس الثلاثاء 20 نوفمبر بـ اليوم العالمي للطفل، حيثُ أُعلن عنه للمرة الأولى  في عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم.

ورغم انتهاء يوم الاحتفال، إلا أنَّه لا يزال متصدرًا ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" تزامنًا مع ما يتعرّض له أطفال غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المُحاصر منذُ السابع من أكتوبر الماضي.

ويستمر القتال العنيف في قتل وجرح وتشريد عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

أزمة إنسانية حادة.. أهالى غزة يواجهون رحلة "شتاء قاسية" لحلم البقاء

قصف وحصار فاقتحام.. كيف يوصف القانون الدولي اعتداء الاحتلال على مستشفى الشفاء؟

الأمر الذي دفع مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "تويتر" إطلاق هاشتاج "#اليوم_العالمي_للطفل" مرة ثانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويتصدَّر الهاشتاج قائمة الترند والأكثر تداولًا عبر منصة "إكس"، مصاحبًا بصور وفيديوهات لأطفال غزة الموتى والجرحى والباقين على حافة الموت.

وفي مقطع فيديو مؤثر، شوهدت مجموعة من الأطفال يعقدون مؤتمرا صحفيًا خارج مستشفى الشفاء يحثون فيه العالم على التحرك و"حمايتهم". 

وقال صبي صغير: "لقد استنفدت آمال أطفال غزة ورغباتهم. نأتي الآن لنصرخ وندعوكم لحمايتنا. نريد المأوى والغذاء والتعليم، ونريد أن نعيش كما يعيش الأطفال الآخرون".

عدد وفيات الأطفال في غزة

وقد قُتل ما لا يقل عن 5500 طفل في غزة نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بينما يوجد أكثر من 1800 قاصر لا يزالون مفقودين بعد إطلاق النار عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

حصار شامل على غزة

وبدأت إسرائيل "حصارها الشامل" على دولة غزة بعد أن نفذت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صباح السبت الموافق يوم 7 أكتوبرهجومًا مباغتًا على إسرائيل، وشمل إطلاق صواريخ وأيضا عمليات تسلل، برًا وبحرًا وجوًا، بعملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء، ويعاني الكثير من سكان المنطقة الذين سيزيد عددهم على مليوني نسمة من الغارات الجوية الإسرائيلية في وسط تضاؤل الموارد منذ ذلك الحين.

اطفال غزة اليوم العالمي للطفل غزة الحرب الإسرائيلية قطاع غزة الأطفال في غزة

مواد متعلقة

أزمة إنسانية حادة.. أهالى غزة يواجهون رحلة "شتاء قاسية" لحلم البقاء

قصف وحصار فاقتحام.. كيف يوصف القانون الدولي اعتداء الاحتلال على مستشفى الشفاء؟

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

محمد الباز يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس (فيديو)

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

"هل نرتدي الملابس الثقيلة؟".. "الأرصاد" تكشف طقس الأربعاء وتحذر الأطفال وكبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس