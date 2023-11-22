الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رياض منصور: 1.7 مليون فلسطينى نزحوا قسرًا من منازلهم بسبب حرب غزة

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن إدعاءات إسرائيل حول التوطين الطوعي هو التهجير القسري بعينه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نزحوا قسرًا من منازلهم بسبب الحرب.

وأضاف مندوب فلسطين، اليوم الأربعاء، خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، أن إسرائيل لا تواجه خطرًا وجوديًا، لكن فلسطين تواجه مثل ذلك الخطر، وما من حل عسكري لهذا النزاع وما من سلام ممكن في الشرق الأوسط بدون تسوية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه يجب رسم مسار مختلف تعيش فيه دولتان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، حيث لا يقتل فلسطيني أو إسرائيلي.

وأكد “منصور”، أن نية الحكومة الإسرائيلية الحقيقية هى تدمير الدولة الفلسطينية وطموحاتها المشروعة، مشيرًا إلى أنها حرمت 2.3 مليون شخص من سبل العيش والبقاء على قيد الحياة.

قطاع غزة التوطين الطوعي التهجير القسرى فلسطين الدولة الفلسطينية

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