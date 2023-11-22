مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُخلى المستشفى الإندونيسى تمهيدًا لاقتحامه

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن إخلاء المستشفى الإندونيسي الواقعة شمال قطاع غزة من كافة المرضى والنازحين تمهيدًا لاقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك حسب ما أفادت به مراسلة القاهرة الإخبارية.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تواصل التحليق بكثافة في غزة، حيث يتعرض مخيم النصيرات الواقع وسط القطاع لأحزمة نارية، بجانب قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من الأحياء بقطاع غزة

كان موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد، من رفح، أكد دخول 15 شاحنة وقود و90 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك حالة تأهب قصوى في معبر رفح انتظارا لسريان الهدنة من أجل إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المصطفة أمام المعبر.