الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ مُجنحة على أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الحوثيين أعلنوا عن إطلاقهم دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة.

وأكد الحوثيون أنهم مستمرون في تنفيذ العمليات ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقًا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.