الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ مُجنحة على أهداف إسرائيلية جنوب فلسطين

الحوثيون
الحوثيون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الحوثيين أعلنوا عن إطلاقهم دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية إسرائيلية جنوب الأراضي المحتلة.

وأكد الحوثيون أنهم مستمرون في تنفيذ العمليات ضد إسرائيل حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقًا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

 

القاهرة الإخبارية الحوثيون الصواريخ المجنحة أهداف عسكرية إسرائيل قطاع غزة الضفة الغربية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال غزة

البيت الأبيض: اتفاق الهدنة يقضى بوقف إطلاق النار لـ4 أيام

مراسلة “القاهرة الإخبارية”: استهداف قاعدة “حرير” الأمريكية بالعراق للمرة الثانية

رياض منصور: 1.7 مليون فلسطينى نزحوا قسرًا من منازلهم بسبب حرب غزة

“القاهرة الإخبارية"| واشنطن حذرت إسرائيل من صعوبة استمرار حربها على المقاومة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يُشيد بجهود مصر وقطر فى التوصل لهدنة

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يُخلى المستشفى الإندونيسى تمهيدًا لاقتحامه

خبير استراتيجى: قبول الهدنة تأكيد على فشل أهداف الاحتلال فى القطاع

الأكثر قراءة

عاجل| حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملياته الإجرامية فى غزة

عاجل| غزة كلمة السر.. استقالة هند صبري من برنامج الغذاء العالمي

الداخلية تمد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين 3 أشهر

حرجة للغاية.. تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديوجراف)

الأهلى يستقر على رحيل 6 لاعبين.. ويستعد لـ"ميدياما" الغانى

توطين 8 ملايين مصري بحلول 2030.. الحكومة تستعرض مخطط تنمية أرض الفيروز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم عبدالفتاح يكتب: جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات