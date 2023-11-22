"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن وقوع اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة؛ نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد الإعلام الفلسطيني، ارتقاء شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن مسئولين فلسطينيين، إلى ارتقاء 14.530 شهيد و35 ألف مصاب جراء العدوان على غزة.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر إسرائيلية، أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن مقتل عدد كبير من المدنيين بقطاع غزة سيجعل من الصعب مواصلة الحرب على الفصائل الفلسطينية.