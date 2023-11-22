الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير أحمد أبوزيد: اتفاق الهدنة فرصة لتوصيل المساعدات للقطاع

أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الهدنة الإنسانية في غزة هي منح الوقت لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ونقل المصابين وعلاج الجرحى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الخطوة مهمة جدًا وجاءت نتاجًا لجهود كبيرة وتنسيق مستمر مع قطر للوصول لهذا الاتفاق.

تفاصيل الجولة الخارجية للوزير سامح شكري

وأكد أن جولة وزير الخارجية سامح شكري، هامة لتنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية الذي كلف مجموعة من الوزراء "لجنة الوزراء" بالتواصل مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن والدول المؤثرة.

وتابع، أن اللجنة ستقوم بشرح الموقف المصري والعربي والإسلامي للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي والمطالبة بهدنة وطرح القضية الفلسطينية وضرورة معالجة الأسباب الأساسية وغياب الأطر وضرورة حل الدولتين ونقل رد الفعل الغربي.

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