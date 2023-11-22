الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حكم قضائى يُعرقل ميزانية 2024 فى ألمانيا

ألمانيا
ألمانيا

أرجأت الحكومة الألمانية الأربعاء، التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل، بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها للإنفاق.

وقضت المحكمة العليا الألمانية الأسبوع الماضي بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ.

وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي في بيان عن أن جلسة برلمانية مقررة للمصادقة على الميزانية النهائية للعام 2024 لن تعقد الأسبوع المقبل.

وقال زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إن الإرجاء كان ضروريًا "للأخذ في الاعتبار" تأثيرات الحكم القضائي على خطط الإنفاق الحكومية.

ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق، والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.

وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023.

وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.

وتم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وهو يضع سقفًا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0.35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم تعليق العمل بهذا السقف بين عامي 2020 و2022 خلال أزمتي "كوفيد والطاقة"، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.

الحكومة الألمانية حكم قضائى المحكمة العليا الألمانية شولتس أولاف شولتس

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