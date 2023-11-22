الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تثمن متابعة الرئيس السيسى لقضايا ذوى الهمم والمرأة المصرية

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بملف الإعاقة ومتابعته المستمرة أولًا بأول لكافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وسعيه الدائم التوجيه بحلها، واهتمامه بالمرأة المصرية والمرأة ذات الإعاقة.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعته للجهود التي تتم لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الإعاقة ومتابعة نشاط الصندوق القومي "للقادرين باختلاف"، وتوجيه سيادته بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، دلالة قوية ودامغة على اهتمام الرئيس بالملف وحرصه على تذليل أي عقبات تواجهه.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة ومن خلال دعم الدولة لأدوارهم شعروا بإمكاناتهم وأنهم شركاء في خطط التنمية والبناء التي تقوم بها مصر في الجمهورية الجديدة، وأنهم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، وأن الدولة كفلت لهم عددًا كبيرًا من الحقوق بموجب الدستور والقانون، وبات شعورهم بالتحدي للبناء أعمق وأكبر.

وعاهدت الدكتورة إيمان كريم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يستمر المجلس في أداء دوره ورسالته في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمه الدائم للمرأة ذات الإعاقة والمتابعة المستمرة لقضية حصولها على معاشين، وكذلك دوره في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم في المجتمع طبقًا للرؤية والسياسة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع كافة الشركاء لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.

الدكتورة إيمان كريم الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف الإعاقة كافة التحديات الاشخاص ذوي الاعاقة

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