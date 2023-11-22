"التسامح والسلام في بناء الإنسان".. ندوة بجامعة مطروح

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن كلية التربية للطفولة المبكرة نظمت ندوة بعنوان "التسامح والسلام في بناء الإنسان"، حاضر فيها فضيلة الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح، القمص متى زكريا راعي كنيسة السيدة العذراء بمطروح، وذلك بالحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية، الدكتور محمد مغربي القائم بأعمال عميد كلية الآثار واللغات، الدكتورة مروة عبد العظيم القائم بأعمال وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة عايدة الشحات القائم بأعمال وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، العاملين، والطلاب.

_ التسامح والتصالح

وأشار الدكتور مصطفى النجار، إلى أن التسامح من سمات الخلق الكريم وهو المفتاح السهل المضمون للعلاقات الإنسانية الصحية والمتميزة، فالتسامح يكون مع الذات قبل التسامح مع الآخرين، مضيفًا أن الإنسان إذا اعتاد التسامح والتصالح سيصبح من السهل أن يتعامل مع الجميع، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تثقيف طلابها ومنتسبيها بأهمية التسامح وقيمة قبول الآخر.

_ ثقافة التسامح

وأوضحت الدكتورة سهى أمين، أن التسامح مفهوم وسلوك إنساني حضاري، متعدد الأبعاد، يُعلمنا قبول الآخر ويؤسس لفكرة التعايش المشترك، مضيفةً أن تعميم ونشر ثقافة التسامح يمثل ضرورة من أجل مواجهة كافة أشكال التطرف والتعصب.

_ الاحترام المتبادل بين المختلفين

وأكد الشيخ حسن عبد البصير، على قيمة التسامح التي يتمتع بها الدين الإسلامي، والتي تقوم على أسس دينية واضحة، مضيفًا أن الناس جميعًا خلقوا لأب واحد، كما أن الاختلاف بين الناس في الجنس واللغة والدين واللون هو إرادة إلهية والغرض منه التنوع والتعارف والتعاون لا الاقتتال والتعارك.

وأشار عبد البصير، إلى ضرورة الاحترام المتبادل بين المختلفين، وقد وجهنا القرآن لذلك الأدب، فالمسلم الحق يؤمن بكل الرسل والكتب ويتعامل بخلق نبيل ويلتزم كلام نبيه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: "ألا مَن ظلمَ مُعاهدًا أو انتقصَهُ أو كلَّفَهُ فَوقَ طاقتِهِ أو أخذَ منهُ شَيئًا بغَيرِ طيبِ نفسٍ فأنا خصمُهُ يَومَ القيامةِ"، موضحًا أن الاعتدال والوسطية من أهم المفاهيم التي تطرق لها الدين الإسلامي في مواجهة التطرف الذي يأتي من الأفكار المغلوطة التي يجب محاربتها بالتفكير السليم والتربية الصحيحة وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.

_ اليوم العالمي للتسامح

وأكد القس متى، أن يوم ١٦ نوفمبر يمثل اليوم العالمي للتسامح، وهو يوم دعت إليه عام 1996 الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال به من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور، مشيرًا لضرورة تشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب، مضيفًا أن التسامح ليس واجب أخلاقي فقط بل واجب سياسي وقانوني، فالتسامح سمة إلهية ودينية وإنسانية.

_ زيادة وعي الطلاب وتثقيفهم

وتوجه الدكتور أحمد عبد العظيم، بالشكر لإدارة الجامعة لتنظيم تلك الفعاليات التي تساهم في زيادة وعي الطلاب وتثقيفهم، مضيفًا أن تحية الإسلام هي السلام الذي يمثل رسالة تسامح وطمأنينة وعفو، فلن نتمكن من الحصول على السلام الخارجي إذا لم نشعر به داخليًا، مضيفًا أن الله تعالى كرم الإنسان على سائر المخلوقات، فالتسامح خلق إنساني نبيل، وهناك العديد من الآيات التي تدعو المسلمين للتسامح، ومما يدل على أن الإسلام دين التسامح، هو مُعاملة المسلمين لغيرهِم، ممن لا يدينون بالإسلام.

ندوة التسامح والسلام في بناء الإنسان بجامعة مطروح

ندوة التسامح والسلام في بناء الإنسان بجامعة مطروح

ندوة التسامح والسلام في بناء الإنسان بجامعة مطروح

ندوة التسامح والسلام في بناء الإنسان بجامعة مطروح

ندوة التسامح والسلام في بناء الإنسان بجامعة مطروح