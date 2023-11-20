الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة مطروح: تأهيل الطلاب لسوق العمل بما يحقق تطلعات رؤية مصر 2030

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

قال د.مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الإثنين، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة ينظم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال في دورته الثانية بعنوان "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في جامعة مطروح"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في الفترة من 20 - 23 نوفمبر، بحضور د.جلال أبو خديجة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور أحمد المهدي مدير الحاضنة التكنولوجية نماء، والدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد محجوب مدير مكتب TICO، وعدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

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_ دعم الابتكار وريادة الأعمال

وأشار النجار إلى أن الفعالية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم برامج وأنشطة تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، ما يسهم في زيادة الوعي بدور الإبداع وريادة الأعمال في حل المشكلات وتعزيز التنمية المستدامة.

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_ تأهيل الطلاب لسوق العمل

وأكد رئيس جامعة مطروح دور الشراكة الفعالة بين مختلف القطاعات من داخل وخارج الجامعة؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل بما يحقق تطلعات رؤية مصر 2030 في دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

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_ تقديم لقاءات وجلسات حوارية ومعسكرات تدريبية

من جانبه، أشار د.جلال أبو خديجة إلى أن أسبوع ريادة الأعمال بالجامعة يسعى إلى تقديم لقاءات وجلسات حوارية ومعسكرات تدريبية وورش عمل؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة حيث يحاضر في الفعالية مجموعة متميزة من الخبراء في إدارة الأعمال والابتكارات والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، مضيفًا أن النادي يقدم الدعم من خلال الاستشارات والتدريب والإرشاد ممثلة في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال للخروج بمشروعات ريادية ذات جودة عالية.

_ حاضنات الأعمال في التنمية المستدامة لريادة الأعمال

بدورها، تناولت د.دعاء حسين أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال، دور حاضنات الأعمال في التنمية المستدامة لريادة الأعمال، المنظومة الكلية والجزئية لريادة الأعمال، الخدمات التي تقدمها الجامعات للطلاب المشاركين بنوادي ريادة الأعمال، العوامل المؤثرة على منظومة ريادة الأعمال، دور الجامعات في دعم التنمية المستدامة لريادة الأعمال، والدراسات التسويقية والفنية للمشروعات.

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