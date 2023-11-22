الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كلنا فى ضهرك".. مؤتمر حاشد للتحالف الوطنى دعمًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت محافظة بورسعيد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح.

وذكرت قناة "إكسترا نيوز" أن المؤتمر بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأكد المؤتمر دعم خطوات الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية وموقف مصر من دعم القطاع من خلال المساعدات، وكذلك استقبال المصابين بالمستشفيات المصرية بجانب المساعي الدولية الكبيرة لاستعادة السلام في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال منسق التحالف الوطني في بورسعيد علي جبر، إن الجميع تأكد اليوم من قوة القيادة السياسية المصرية وحفاظها على أرض مصر.

وأضاف: "القيادة السياسية المصرية تدرك حجم التحديات ولا تترك شيئًا للظروف".

محمود بدر: الشعب المصري يريد طريق الخير والعمران

وأكد عضو مجلس النواب محمود بدر، أن المؤتمر تناول ضرورة مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيًا كان توجه الناخب، مشيرًا إلى أن المهم هو تحقيق نسب مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع: "نوصل رسالة للعالم كله أن الشعب المصري يريد طريق الخير والعمران واستكمال بناء الدولة المصرية، والحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الدولة حتى النهاية".

منسق التحالف الوطني: كلنا في ظهر الرئيس السيسي

من جانبه، أكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي طارق عمار، أن بورسعيد كلها تعلن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقول له "أملنا كبير في القادم ونطمع في المزيد من الإنجازات وحماية مصر وسيناء في وجود الرئيس السيسي".

وتابع: "كلنا في ضهرك واليوم أكبر دليل على حب بورسيعد ومصر كلها للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وقال منسق التحالف الوطني في بورسعيد محمد وجدي: "الحروب الموجودة حولنا جعلتنا نعرف قيمة رئيسنا القوي العسكري".

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