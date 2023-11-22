الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "الانطباعية وتأثيرها على عالم الفن" في محاضرة بالإسكندرية

قصور الثقافة
قصور الثقافة

يشهد قصر ثقافة الشاطبي (فرع الإسكندرية)، غدًا الخميس، محاضرة بعنوان "المدرسة الانطباعية" ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لمناقشة تاريخ الفن بداية من العصور القديمة، مرورا بعصر النهضة وظهور المدارس الفنية، وحتى العصر الحديث.

يناقش خلال المحاضرة الفنان الدكتورأحمد الشافعي - أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، عدة موضوعات أهمها نشأة المدرسة الانطباعية كحركة فنية والهدف منها، الصعوبات التي واجهت الانطباعيون نتيجة موضوعاتهم غير التقليدية، وتأثرهم بالتطورات العلمية.

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كما تلقي المحاضرة الضوء على مدى تطور الحركة الانطباعية وتأثيرها على عالم الفن، وظهور الحركات التالية مثل "ما بعد الانطباعية والانطباعية الجديدة والفوفية".

وأخيرا رائدو حركة الانطباعية الذين تمردوا على المؤسسة الفنية التقليدية وقواعدها الصارمة من أبرزهم كلود مونيه، بيير أوجست رينوار، إدجار ديجا، وألفريد سيسلي.

وتعد المحاضرة هي السادسة من سلسلة المحاضرات الفنية لنادي التذوق البصري الخاصة ببيت ثقافة ٢٦ يوليو، التي تناقش موضوعات مختلفة حول تاريخ مصر الفرعوني، أنواع الفنون ودور الذكاء الاصطناعي في التصميم وغيرها، ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

قصر ثقافة الشاطبي المدرسة الانطباعية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مناقشة تاريخ الفن بداية من العصور القديمة مدى تطور الحركة الانطباعية وتأثيرها على عالم الفن

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