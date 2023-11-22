الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

“تأهيل.. تدريب.. توظيف”| “حياة كريمة” تواصل جهود تمكين شباب الجمهورية الجديدة

حياة كريمة
حياة كريمة

دعمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عددً كبير من شباب المؤسسة في العمل التنموي، تأكيدًا على إيمان الدولة بقدرات شبابها وإمكاناتهم ومساعيها المستمرة لتوفير سبل الدعم اللازم لهم، وتوفير التدريب العملي للطلاب والخريجين لمساعدتهم في معرفة متطلبات سوق العمل ودعمهم للوصول إلى فرص العمل المناسبة لهم.

ملتقي توظيف شامل

ساعدت المبادرة الرئاسية حياة الكثير من شباب القري التابعة لها من خلال ملتقي توظيف شامل  في جميع المحافظات، وذلك في سبيل تنمية الإنسان وبنائه وتوفير مصادر دخل خاصة لسكان القرى الأكثر احتياجا في الريف المصرى، بمشاركة عدد كبير من الشركات المشاركة للقضاء على البطالة.

معكسرات تدريببة

وأطلقت مؤسسة “حياة كريمة” أول معسكر تدريبي للشباب في بعض المحافظات من أجل التوعية والتعريف بالمشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروع القومي لتنمية قرى الريف "حياة كريمة"، وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، والذي يعد كأول انطلاقة للمؤسسة في تنفيذ معسكرات للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في تعاون هو الأول من نوعه في هذا المجال.

سكن كريم

“سكن كريم” أحد مشروعات المبادرة الرئاسية، والمنفذ بالقرى المستهدفة والذي يهدف إلي توفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وكذا توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، موجهت كافة الجهات.

وأطلقت “حياة كريمة” مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لشباب البرنامج الرئاسى بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية.

وتسهم المبادرة في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لزيادة الجهود لمبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية من خلال مبادرة التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، لاتحاد الصناعات المصرية مما يسهم في تعزيز دور جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر في إتاحة التمويل.

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