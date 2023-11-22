الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" رحلة عطاء ودعم متواصل للمرأة المصرية

حياة كريمة
حياة كريمة

قطار دعم مستمر من المبادرة الإنسانية حياة كريمة التي تساعد الفئة الأكثر احتياجًا في كافة الخدمات والمجالات سواء تطويرات بنية تحتية أو قوافل، كما كان لها دور كبير في دعم المرأة المصرية وتمكينها على العمل والتوعية المبكرة من خلال الحملات والندوات التي تنتهجها المبادرة الرئاسية، وكان آخرها ندوات توعية "للعنف ضد المرأة" في كل المحافظات لوصول التعليمات والأسس إلى كافة أفراد الأسرة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة بمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات خاصة في الريف.

تمكين المرأة وتعليمها

وكان التعليم محورا أساسيا في المبادرة من خلال تعليم السيدات والاهتمام بهن سواء حرف يدوية أو تمكين السيدة أو ندوات توعية لمواجهة ظاهرة العنف التي تتعرض لها معظم السيدات، كما ساعدت الفتيات والشباب لإتاحة الفرصة والمناقشة حول العنف وعوامله وأسبابه وإتاحة فرصة للحلول ودعم حقوق المرأة لإنهاء العنف ضد السيدات والفتيات، حيث اهتمت المؤسسة بشق التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات، حيث قدمت مساعدات رءوس ماشية، وتقديم ماكينات خياطة.

مبادرة مستورة

ونجحت حياة كريمة عن طريق "مبادرة مستورة" والتي تعد من أهم المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.

تكافل وكرامة للمرأة المصرية 

واستفاد عدد كبير من النساء المصريات بمعاش تكافل وكرامة وصل لحوالي 20 مليون فرد، بتكلفة أكثر من 22 مليار جنيه، وتمثل السيدات 76% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليارات جنيه سنويًا إضافةً إلى تقديم مبادرة حياة كريمة قروضًا بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة.

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