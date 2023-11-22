الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"وصل الخير".. تعرف على المساعدات الغذائية المقدمة من "حياة كريمة"

مساعدات حياة كريمة
مساعدات حياة كريمة

تعتبر قوافل مبادرة "وصل الخير"، واحدة من أهم ما قدمته مبادرة حياة كريمة في سنواتها الأربع الأخيرة منذ أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2019، ضمن التوجه نحو الجمهورية الجديدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

 

مبادرة وصل الخير سعت لتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا، والتي استهدفتها مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحققت جهودًا كبيرة في إطار إيصال المواد الغذائية للأسر غير القادرة، ضمن السعي لمبادرة حياة كريمة لتحسين حياة المواطنين والتي تشمل عددًا من المحاور التي تمس الأمور المعيشية لهم.

توزيع 200 ألف كرتونة في مبادرة وصل الخير1

وجاءت المرحلة الأولى من قوافل مبادرة وصل الخير في محافظة الغربية، حيث جرى توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية في قرى ومراكز المحافظة.

المرحلة الثانية.. توزيع مليون كرتونة مواد غذائية 

وفي المرحلة الثانية من وصل الخير، استهدفت المبادرة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية في محافظات الجمهورية، حيث سعت لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع.

المرحلة الثالثة.. قوافل وصل الخير توزع 40 ألف كرتونة مواد غذائية

أما المرحلة الثالثة من قوافل "وصل الخير" فاستهدفت توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية في الشرقية، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، كفر الشيخ، الجيزة، أسيوط، أسوان، والأقصر".

توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية في رابع مراحل وصل الخير 

واستهدفت رابع مراحل مبادرة وصل الخير، توزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية في عدد من المحافظات.

توزيع كراتين مواد غذائية من مبادرة وصل الخير في مبادرة حياة كريمة

 

توزيع كراتين مواد غذائية من مبادرة وصل الخير في مبادرة حياة كريمة
توزيع كراتين مواد غذائية من مبادرة وصل الخير في مبادرة حياة كريمة
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