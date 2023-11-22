الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة".. 4 سنوات من الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية (صور)

جانب من مجهودات حياة
جانب من مجهودات حياة كريمة

مجهودات كبيرة تقوم بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة في ملف الحماية الاجتماعية، حيث تواصل منذ تدشينها؛ تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية في القرى والنجوع التي استهدفتها خلال مراحل تنفيذها، والتي تهدف من خلالها توفير حياة كريمة للمواطنين.

ومنذ انطلقت المبادرة الرئاسية في العام 2019؛ جرى تقسيم محافظات الجمهورية إلى مراحل، وجاء ذلك بناءً على الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن المحافظات الأكثر فقرًا، حيث تسعى المبادرة إلى تحسين حياة المواطن المصري وفقًا لتوجهات الدولة نحو الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت مجهودات المبادرة الرئاسية حياة كريمة 4 آلاف و584 قرية في 20 محافظة، حيث كانت القرى المستهدفة في 175 مركزًا، واستفاد منها 58 مليون مواطن.

مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
مجهودات كبيرة يقوم بها متطوعو حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين
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