الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" بمطروح ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات (فيديو)

مستقبل وطن
مستقبل وطن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح برئاسة النائب المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بالملاعب المفتوحة بالنادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمر العديد من المواطنين، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعمد ومشايخ وعواقل قبائل مطروح وسيوة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، والقيادات الدينية بالأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة، وراعى كنيسة السيدة العذراء بمرسى مطروح، وجميع القوى السياسية والكيانات الوطنية، الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وتم عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الرئيس في مطروح من مشروعات عملاقة، ودعا النائب صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة الشعب المصري لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي معددا إنجازات الرئيس في جميع المجالات.
 

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