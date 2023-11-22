بوتين لـ"الغرب": ألا يصدمكم أن تصبح غزة "مقبرة كبرى للأطفال"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الغرب مصدوم مما يحدث في أوكرانيا ولا يصدمهم ما يحدث في قطاع غزة الذي أصبح "مقبرة كبرى للأطفال"، في إشارة إلى إزدواجية المعايير الغربية عندما يكون الأمر يتعلق بالشرق الأوسط.

قمة مجموعة الدول العشرين

جاء ذلك خلال رده على بعض الكلمات الصادرة عن عدد من القادة الغربيين خلال قمة مجموعة الدول العشرين الافتراضية اليوم بطرحه عددا من الأسئلة عليهم، حسب شبكة روسيا اليوم.

وعبر بوتين في مستهل رده عن تفهمه لـ "صدمة" البعض من "استمرار العدوان الروسي على أوكرانيا"، وطرح بدوره عددا من الأسئلة عمن "صدمتهم" نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، بعد أن كانوا سببا رئيسيا في اندلاعها.

أبرز تصريحات بوتين

وقال: "بعض الزملاء خلال كلماتهم عبروا عن صدمتهم من استمرار (العدوان الروسي على أوكرانيا). ولهؤلاء أقول: بالطبع، إن العمليات القتالية دائما ما تمثل مأساة بالنسبة للأفراد والعائلات بل وللدولة بأسرها. وقطعا، علينا أن نفكر في كيفية إيقاف هذه المأساة".

وأضاف: "بالمناسبة، لم ترفض روسيا في يوم من الأيام التفاوض السلمي مع أوكرانيا. لم تكن روسيا هي من يرفض الحوار، بل أوكرانيا هي من أعلنت خروجها من العملية التفاوضية. وإضافة إلى ذلك تم توقيع مرسوم من رئيس الجمهورية يمنع إجراء مفاوضات مع روسيا".

وتابع: "أتفهم أن الحرب، ومقتل البشر يمكن أن يكون صادما.ولكن: ألم يصدمكم الانقلاب الدموي في عام 2014، والذي تلته حرب نظام كييف ضد شعبه في دونباس؟

وأردف: "ألا يصدمكم قصف السكان المدنيين في فلسطين، بقطاع غزة، اليوم؟ ألا يصدمكم أن يضطر الجراحون لإجراء عمليات جراحية لأطفال وبتر الأعضاء وقطع أجزاء من جلودهم بدون تخدير؟ ألا يصدمكم تصريح الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بأن غزة أصبحت (مقبرة كبرى للأطفال)؟".

حصيلة ضحايا المجازر الإسرائيلية

هذا، وفي اليوم 47 من عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بلغت عدد الضحايا في حصيلة غير نهائية إلى 14128 شهيدا أكثر من (5,840) طفلاً، و(3,920) امرأة، وهذا يعني أن 69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء.

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