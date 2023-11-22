بوتين: مساعدة المدنيين فى قطاع غزة واجبنا المقدس ويجب مواصلته

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مساعدة المدنيين في قطاع غزة هي واجبنا المقدس ويجب مواصلته، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان قد شدد الرئيس الروسي، خلال اجتماع قادة دول مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) المخصص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والمنعقد افتراضيا عبر الإنترنت، على أن هناك حاجة لحل مستدام وطويل الأمد للصراع في غزة، مؤكدًا أنه "من المهم عدم جر دول أخرى إلى الصراع".

وقال بوتين إن روسيا تدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن أن تشارك بريكس في ذلك، مؤكدًا ثبات موقف روسيا بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

اتفاقية الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة

وقال مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل، كاشفًا عن أن الهدنة الإنسانية في غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع.