الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين: مساعدة المدنيين فى قطاع غزة واجبنا المقدس ويجب مواصلته

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مساعدة المدنيين في قطاع غزة هي واجبنا المقدس ويجب مواصلته، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكان قد شدد الرئيس الروسي، خلال اجتماع قادة دول مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) المخصص لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط والمنعقد افتراضيا عبر الإنترنت، على أن هناك حاجة لحل مستدام وطويل الأمد للصراع في غزة، مؤكدًا أنه "من المهم عدم جر دول أخرى إلى الصراع".

وقال بوتين إن روسيا تدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويمكن أن تشارك بريكس في ذلك، مؤكدًا ثبات موقف روسيا بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. 

اتفاقية الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة

وقال مصدر مسئول لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر تؤكد استمرار متابعتها تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح المصدر أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل، كاشفًا عن أن الهدنة الإنسانية في غزة تشمل دخول عدد كبير من القوافل الإنسانية والمساعدات والوقود لكل مناطق القطاع.

قطاع غزة غزة بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

حزب الله: استهدفنا موقعين إسرائيليين ‏وحققنا فيهما إصابات مباشرة

"القاهرة الإخبارية": دخول شاحنتى وقود جديدتين لغزة عبر معبر رفح

سامح شكرى يحذر من استغلال أوضاع غزة المزرية للتحريض على النزوح

"ثقافة الشيوخ": الشعب المصرى يدرك أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الاحتلال: نفذنا غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله فى الأراضى اللبنانية

فصائل فلسطينية: استهدفنا آلية عسكرية لجنود الاحتلال وإصابات محققة بمحور الشاطئ

التحالف الوطنى يكشف عن حجم المساعدات لـ غزة

وصول مستشار الديوان الملكى السعودى للشئون الإنسانية لمطار العريش

الأكثر قراءة

حماس تكشف التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل

القصة الكاملة حول انتشار رائحة الغاز في القرية الذكية بأكتوبر

"قاسي وعنيف وكان هيموتني وأنا حامل".. سيدة تستغيث من زوجها بعد 6 أشهر من الزواج

"الوطنية للانتخابات" تنتهى من استعدادات إجراء الانتخابات الرئاسية فى الخارج

حالة من الذعر.. سر انتشار رائحة غاز فى القرية الذكية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات