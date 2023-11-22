الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة".. تنمية شاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر (صور)

حياة كريمة
حياة كريمة

حرصت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر فقرًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم

مجمعات خدمات المواطنين

وشملت المشاريع عدد من "مركز تكنولوجى، سجل مدنى، شهر عقارى، مكتب بريد،وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب تموين، مكتب تضامن اجتماعى"، وسوف يسهم المجمع فى إنهاء معاناة سكان القرى فى جميع محافظات مصر من الحصول على الخدمات، من خلال استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

خدمات المزارعين في جميع قري حياة كريمة 

وشملت خدمات المزارعين من مركز تجميع ألبان، الشيل،  الغسيل المركزى، مكاتب غرفة التحكم، غرفة الكهرباء، معمل، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد،  بالإضافة إلي عدد من " الوحدات محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين في كل قرية تابعة للمبادرة.

تحسين المستوي المعيشي للقرى

وساعدت مبادرة حياة كريمة الكثير من المحافظات في مشروعات كثيرة من بينها تبطين الترع، والحفاظ علي جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة، توفير قطع أراضي منافع الري لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالي بمراكز المبادرة.

ونجحت مبادرة حياة كريمة من تحويل محطات الصرف الصحى بالقري التابعة لها إلي تطوير شامل محطات معالجة المياة التي تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية سوف يتم إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة حسب الاشتراطات البيئية، بجانب مشروع الوحدات الصحية ورفع كفاءة الوحدات الصحية والتي يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحي.

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