محمد عيد: مصر لا تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض السلام بالمنطقة

أشاد محمد عيد، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر، بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في غزة ووقف القتال والعمليات العسكرية 4 أيام، والسماح بدخول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني وتبادل الأسرى بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تحافظ على القضية الفلسطينية

وقال أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر في بيانه اليوم، إن مصر لا تدخر جهدًا من أجل الوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة وتحافظ على القضية الفلسطينية وتفرض السلام في المنطقة، وهو ما أكده ويؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي قولًا وفعلًا وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه.

كما ثمّن عيد أيضًا كلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، قائلا: “حاسمة وأظهرت للعالم قوة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه القاطع لكافة الممارسات الإجرامية الدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال الاقتراب من حدود الدولة المصرية”.

الدولة المصرية ترفض فرض سياسة الأمر الواقع



ولفت محمد عيد، إلى أن الدولة المصرية ترفض فرض سياسة الأمر الواقع التي تلوح بها الولايات المتحدة وإسرائيل والإعلام الغربي جميعا نحو فكرة نزوح سكان غزة الأصليين جنوبا بحجة حمايتهم من الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك جيشها القوي الحصن المنيع تجاه أي محاولات لاختراق أمنه واستقراره.

وأوضح أن ما تمارسه سلطات الاحتلال في حق الفلسطينيين جريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب فتح تحقيق دولي عاجل، وتوجيه العقوبات اللازمة على إسرائيل، بجانب ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي لكافة مسؤلياته الذي اثبت منذ اندلاع العدوان الغاشم على أهالى قطاع غزة أنه غير جاد في مساعيه لوقف الحرب وإطلاق النار وحماية شعب بأكمله استغاث بالعالم أجمع لحمايته وإنقاذه من الانتقام الغاشم الذي ما زال يحصد في الأرواح في ظل وقوف المنظمات الحقوقية في العالم مكتوفة الأيدي غير قادرة على الدفاع عن حق الإنسانية وحماية الطفولة أمام المصالح الدولية العليا.

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