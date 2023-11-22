الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد عيد: مصر لا تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض السلام بالمنطقة

محمد عيد
محمد عيد

أشاد محمد عيد، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر، بنجاح  الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في غزة ووقف القتال والعمليات العسكرية 4 أيام، والسماح بدخول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني وتبادل الأسرى بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تحافظ على القضية الفلسطينية

وقال أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر في بيانه اليوم، إن مصر لا تدخر جهدًا من أجل الوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة وتحافظ على القضية الفلسطينية وتفرض السلام في المنطقة، وهو ما أكده ويؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي قولًا وفعلًا وتضمن للشعب الفلسطيني حقوقه.

كما ثمّن عيد أيضًا كلمة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، قائلا: “حاسمة وأظهرت للعالم قوة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه القاطع لكافة الممارسات الإجرامية الدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم السماح بأي شكل من الأشكال الاقتراب من حدود الدولة المصرية”.

الرئيس السيسى والملك عبدالله يؤكدان ضرورة استغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالى غزة

آخر أخبار الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل في غزة

بعد إعلان الهدنة.. كيف أصبحت مصر وسيطًا موثوقًا فيه خلال مفاوضات حرب غزة؟

رئيس الوزراء الفلسطينى: نرحب باتفاق الهدنة فى غزة برعاية مصر وقطر

الدولة المصرية ترفض فرض سياسة الأمر الواقع


ولفت محمد عيد، إلى أن الدولة المصرية ترفض فرض سياسة الأمر الواقع التي تلوح بها الولايات المتحدة وإسرائيل والإعلام الغربي جميعا نحو فكرة نزوح سكان غزة الأصليين جنوبا بحجة حمايتهم من الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك جيشها القوي الحصن المنيع تجاه أي محاولات لاختراق أمنه واستقراره.

وأوضح أن ما تمارسه سلطات الاحتلال في حق الفلسطينيين جريمة حرب متكاملة الأركان تستوجب فتح تحقيق دولي عاجل، وتوجيه العقوبات اللازمة على إسرائيل، بجانب ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي لكافة مسؤلياته الذي اثبت منذ اندلاع العدوان الغاشم على أهالى قطاع غزة أنه غير جاد في مساعيه لوقف الحرب وإطلاق النار وحماية شعب بأكمله استغاث بالعالم أجمع لحمايته وإنقاذه من الانتقام الغاشم الذي ما زال يحصد في الأرواح في ظل وقوف المنظمات الحقوقية في العالم مكتوفة الأيدي غير قادرة على الدفاع عن حق الإنسانية وحماية الطفولة أمام المصالح الدولية العليا.

قد يهمك..

السلطات الأمريكية تلقى القبض على 3 فتيات لدعمهن وقف الحرب على غزة

وزير الخارجية الأمريكى يشيد بدور مصر فى دعم صفقة الهدنة بغزة

الأسير الفلسطينى: 880 طفلًا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام

الكابينت: إسرائيل لن تنفذ أى عمليات لتبادل المحتجزين مع حماس دون مصر

الوساطة المصرية تبادل الأسرى هدنة انسانية غزة الإحتلال الإسرائيلي القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

"الشيوخ" يفتح ملف إسقاط مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث فى دمياط

أحمد إدريس: التوصل للهدنة فى غزة نتاج جهود مصرية حثيثة

برلمانى: مصر ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية

برلمانى: الدولة المصرية جنّبت المنطقة الدخول فى نفق مظلم

الأكثر قراءة

صدقى صخر: شعرت بأننى الخائن فى الحلقة الأخيرة من "صوت وصورة"

بـ 50 مليون جنيه.. مباحث الأموال العامة تضبط قضية غسيل أموال

عاجل.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع تاكيس جونياس

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل 100 مليون جنيه

البيت الأبيض: بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره القيادى فى اتفاق الهدنة

الداخلية تكشف حقيقة تعدي رجال الشرطة على مواطن سيناوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يمدد إجازات جنوده بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

إجلاء المرضى والجرحى من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب غزة

"حزب الله" يؤكد انضمامه لقرار "وقف إطلاق النار" رغم عدم مشاركته فى المفاوضات