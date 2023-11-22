محافظ القليوبية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بشبرا الخيمة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المعرض الدائم للسلع الغذائية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة والذي تم افتتاحه مؤخرا ضمن سلسلة من المنافذ والمعارض في إطار مبادرة « محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار» وتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتابع المحافظ حركة البيع داخل المنفذ واطمأن على السلع وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعرض إلى عرض أسعار المنتجات مثل السكر والذي يتم توفيره بسعر 27 جنيه للكيلو، كذلك الأرز والزيت، إضافة إلى السلع الغذائية الأخرى مثل العدس، المكرونة، الدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي تم تخفيض أسعارها مقارنة بمثيلاتها بالخارج.



والتقى محافظ القليوبية بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات مطالبًا المسؤولين بتنظيم عملية الدخول والخروج من المعرض مؤكدًا لهم أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع خاصة الاستراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

وأشار المحافظ إلى أهمية المبادرة التي تنفذها الحكومة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم، مما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازها الدائم للمواطنين والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على تداول السلع بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار ومتابعة السلع والمنتجات ومدى توافرها وخاصة الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز وتنوع السلع وتوافر مستلزمات المواطنين بأسعار تناسب جميع الفئات.