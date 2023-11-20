الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

مبادرة خفض أسعار
مبادرة خفض أسعار السلع

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية جولة ميدانية مفاجئة على عددٍ من المعارض والهايبر ماركت؛ للتأكُد من الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية ومُتابعة وفرة السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة بنها.

وأكد المحافظ وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء من خلال "مُبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية" التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي كانت لها مردود إيجابي على المواطن البسيط في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتًا إلى أنه يتابع بشكل مُكثف ويومي الحملات اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية وجميع الأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية في المحال التُجارية والأسواق ومنافذ البيع.

تضمنت جولة المحافظ المرور على المعرض الدائم للسلع الغذائية بقرية ميت عاصم علي الطريق الزراعي وعدد من الهايبرات بمنطقة كفر الجزار؛ للتأكد من تواجد ووفرة أسعار 7 سلع أساسية ضمن المُبادرة بنسب تخفيض تتراوح من ١٥ الى  ٢٥% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، إضافة إلى خفض ١٥% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض.

شدد المحافظ على أصحاب المحال والهايبرات بضرورة الإلتزام بأسعار المُبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين لجميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المُخالفين وغير المُلتزمين، واتخاذ  الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، كما شددَّ على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات في أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

أشار محافظ القليوبية إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

محافظ القليوبية السلع الغذائية مدينة بنها خفض اسعار السلاسل التجارية

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