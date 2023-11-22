الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": "الإسعاف" تستجيب لبلاغ القرية الذكية وتنقل 19 مصابًا للمستشفيات

الإسعاف
الإسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استجابة هـيئة الإسعاف، لادعاء تسرب غاز، اليوم الأربعاء، داخل القرية الذكية، طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي المنطقة الصناعية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه فور تلقي البلاغ، تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، والتي نقلت 19 مصابًا إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، خرج منهم 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، و5 مصابين للشيخ زايد التخصصي، موضحة أن جميع الحالات تعاني من أعراض اختناق، وحالتهم العامة مستقرة وجارٍ المتابعة.

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"غاز مصر" تنفي حدوث تسريب في منطقة القرية الذكية

القرية الذكية تسرب غاز سيارة إسعاف مستشفي الشيخ زايد المركزي الصحة

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