الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يعلن إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الاتحاد العام للجمعيات
الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة وأهمية توعية كافة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، عقدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعًا موسعًا برئاسة الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، لمتابعة كافة سبل توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة.


وأعلن الدكتور طلعت عبد القوى،رئيس الاتحاد العام، عن أن الاجتماع أسفر عن تشكيل غرفة العمليات المركزية يكون مقرها بالاتحاد العام بالقاهرة لمتابعة كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إنعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023 وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالقرارات والفعاليات أولًا بأول.
 

اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن متابعته الانتخابات الرئاسية عبر 27 غرفة عمليات

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال الاجتماع أنه سيتم إنشاء 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية  وسوف تقوم الغرفة المركزية بمتابعة جميع الفعاليات التي ينظمها الاتحاد بجميع المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهمية  ممارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة  وسوف تقوم الغرف الفرعية بالمحافظات بالتنسيق مع  الاتحادات الاقليمية بمتابعة المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام ( انزل شارك مصر الأهم ).

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية  أن غرف العمليات المركزية والإقليمية تأتي في هذا التوقيت لمتابعة كافة فعاليات التي تنظمها الاتحادات الإقليمية والنوعية التي تعمل جميعًا تحت مظلة مبادرة ( انزل شارك مصر الأهم ) وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كاستحقاق دستوري للإدلاء بالأصواتهم.

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الدور الفعَّال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعنايته، ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية؛ لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، الموجهة لكل فئات المجتمع وكل الأعمار.

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