الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتحاد الجمعيات الأهلية يعلن متابعته الانتخابات الرئاسية عبر 27 غرفة عمليات

جريدة الدستور

عقدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد، وعضو مجلس النواب، لمتابعة سبل توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة، في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة وأهمية توعية كافة المواطنين بالمشاركة الإيجابية.

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وقال الدكتور طلعت عبد القوي، إن الاجتماع أسفر عن تشكيل غرفة العمليات المركزية يكون مقرها بالاتحاد العام بالقاهرة لمتابعة كل الفعاليات واللقاءات والأنشطة الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إنعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023 وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالقرارات والفعاليات أولًا بأول.

إنشاء 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال الاجتماع، أنه سيتم إنشاء 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، على أن تتابع الغرفة المركزية جميع الفعاليات التي ينظمها الاتحاد بجميع المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة  وسوف تقوم الغرف الفرعية بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية بمتابعة المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام (انزل شارك مصر الأهم).

وأشار إلى أن غرف العمليات المركزية والإقليمية تأتي في هذا التوقيت لمتابعة كافة فعاليات التي تنظمها الاتحادات الإقليمية والنوعية التي تعمل جميعًا تحت مظلة مبادرة (انزل شارك مصر الأهم)، بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كاستحقاق دستوري.

نقابه الإعلاميين تستضيف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

في السياق، قال الدكتور طارق سعد، نقيب الإعلاميين وعضو محلس الشيوخ، إن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية من الاهتمام بالنقابات المهنية ويأتي في مقدمتها إنشاء نقابه للإعلاميين  بعد معاناة لعقود طويلة.

جاء ذلك في الندوة التي استضافت فيها نقابه الإعلاميين وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان “ماذا يريد الإعلاميون من رئيس مصر القادم”.

وضم وفد التنسيقية النواب أكمل نجاتي، محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ، والنائب رشا كليب، عضو مجلس النواب، والدكتورة نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب السابق وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ.

الانتخابات الرئاسية مجلس النواب طلعت عبد القوي المؤسسات الأهلية مؤسسات الأهلية

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