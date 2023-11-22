أمانات الأحزاب تواصل فعالياتها بـ9 محافظات لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

تواصل أمانات حزب مستقبل وطن، فعالياتها وجولاتها بالمحافظات لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حيث نظمت ٱمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب سيد نصر، سلسلة اجتماعات تنظيمية مكثفة، في محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وانعقد الاجتماع التنظيمي الأول انعقد في محافظة الفيوم، بقيادة النائب سيد نصر، وبحضور النائب عبد القادر الجارحى، أمين الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين المركزية، وأمين العمال والفلاحين بالمحافظة.

واستعرض النائب سيد نصر، إنجازات رئيس الجمهورية فب كافة القطاعات، مؤكدًا ٱهمية الوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس ودعمه خلال هذة المرحلة والنزول إلى صناديق الانتخابات باعتبار المشاركة واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن.

وجاء الاجتماع الثاني في محافظة المنيا، حيث عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن اجتماعا تنظيميا بحضور أحمد فرج، أمين مساعد أمانة العمال والفلاحين المركزية، ووليد عبد القوي، أمين تنظيم المحافظة، وخالد بهجت أمين العمال والفلاحين بالمحافظة، وعبد الناصر بكر أمين العمال والفلاحين بمحافظة أسيوط.

وفي محافظة بني سويف، عقدت أمانة العمال والفلاحين بالأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا، بحضور عبد الفتاح موسى، والمهندس محمد بيبرس، الأمناء المساعدين بالأمانة المركزية، لمناقشة استعدادات الانتخابات الرئاسية ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناولت الاجتماعات مناقشة خطة الأمانة لتكثيف التواجد والتواصل مع المواطنين، وضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، وتم التأكيد على أهمية دور أمانة العمال والفلاحين خلال عملية الانتخابات الرئاسية.

على صعيد متصل، نظمت أمانتا قطاع الأعمال، والسياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات.

وبدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين، ثم عرض فيلم تسجيلي لأهم الإنجازات والمشروعات القومية والصناعة والسياحة، التى تمت خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورحبت النائبة نورا علي، أمين السياحة والآثار لحزب مستقبل وطن بالسادة المشاركين، مؤكدة أن المؤتمر الجماهيري هو بمثابة شهادة وطنية في حق قائد قاد البلاد في أصعب الظروف وعبر بها تحديات جسيمة، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل مرحلة جديدة وفارقة في عمر الوطن، كما استعرضت الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة على مدار السنوات الماضية.

من جهته، اعتبر النائب محمد مصطفى السلاب، أمين قطاع الأعمال المركزية بالحزب، قرارهم بالوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة، التي كتبت صفحة جديدة في تاريخ مصر، واستطاعت بناء الوطن رغم التحديات الضخمة وفي مقدمتها إعادة الأمن والأمان والاستقرار، قبل أن ينطلق قطار التنمية من دون توقف نحو بنت الجمهورية الجديدة وترسيخ أركان الدولة الحديثة، من شبكة عملاقة من الطرق والكباري ونهضة عمرانية، وقضية العشوائيات ومدن صناعية، واكتشافات كبري للغاز، ونهضة في الصناعة والتجارة.

كما أشاد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، بما حققته الدولة من إنجازات وتنمية في جميع المجالات خاصة الاستقرار والأمن الذين انعكست على قطاع السياحة.

وطالب هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، جميع المصريين بالنزول والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك ردًا لجميل للرئيس السيسي، الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصري.

مؤتمر جماهيري بالإسماعيلية

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية برئاسة النائب حماد موسى حماد أمين المحافظة،مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بالملاعب المفتوحة باستاد الإسماعيلى الرياضى بمدينة الإسماعيلية، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد فضيلة الشيخ أشرف السعيد والقمص بنيامين مزيد بسادة، راعى كنيسة الأنبا بيشوي، ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار قائد حكيم وهو الرئيس السيسى.

وقال النائب الدكتور سامى هاشم، أمين التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يقف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي،واستعرض الإنجازات التي حققها الرئيس في مجالات مختلفة منها الصحة والتعليم والطرق والكبارى والمدن الجديد وبرنامج حياة كريمة.

ثم تحدث النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن مصر تتمتع بالأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

من جهته، قال النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي هو قائد عظيم واجه تحديات جسيمة، وفي مقدمتها محاربة الإرهاب ورسخ مبدأ المساواة بين كافة أطياف الشعب المصري.

وأضاف الدكتور أحمد دندش، عضو مجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يدعم ويساند بإخلاص وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشيدا بموقف الرئيس المشرف تجاه الشعب الفلسطينى وأهل غزة.

وركزت الدكتورة دينا ياقوت، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، على المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس، داعية لأن تكون المرأة المصرية عنصرا فعالا في هذة الانتخابات كدأبها في كل الاستحقاقات السابقة.

ولفتت لبنى ذكى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية، إلى ضرورة رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف صفا واحدا لتأييده ودعمه في الانتخابات الرئاسية.

أمانات قنا والبحر الأحمر والأقصر تواصل فعالياتها لدعم "السيسي"

كما واصلت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور النائب محمود سعد، عقد اجتماعاتها التنظيمية، وذلك في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر، بحضور الأمناء المساعدين لأمانة المهنيين المركزية، وأمناء المهنيين بالمحافظات الثلاثة، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وأمناء المهنيين بالمراكز والأقسام.

وقال النائب الدكتور محمود سعد أمين المهنيين بحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، أن حزب مستقبل وطن هو الكيان الداعم الأساسي للقيادة السياسية في كافة قراراتها وأننا جميعا داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة وعلينا الاصطفاف خلف القيادة السياسية منذ اللحظات والساعات الأولى من الانتخابات الرئاسية، وبدأنا بالفعل في اتخاذ العديد من الإجراءات ووضع الخطة ومراحل تنفيذها.

قيادات "المؤتمر" تشارك بمؤتمر قبيلة العيايدة بالقليوبية

من جهته، شارك وفد من أعضاء حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، بالمؤتمر الجماهيري الحاشد والذي نظمتة قبيلة العبايدة، لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

حيث أكد أعضاء حزب المؤتمر على ضرورة المشاركة والتواجد واختيار المرشح الرئاسي الذي يتولي قيادة الدولة المصرية للمرحله القادمه يستطيع ان يمر بمصر الى بر الامان والاستقرار.



وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في فعاليات مؤتمر اتحاد الناشرين المصريين

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه اتحاد الناشرين المصريين، في إطار مبادرة «إنزل.. شارك»، وذلك بمقر الاتحاد.

جاءت مشاركة وفد التنسيقية في إطار اللقاءات التي تعقدها التنسيقية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024، وكذلك الاستماع لرؤى وطرح الفئات المختلفة، لصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها.

شارك في اللقاء سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والفنان محمد أبو داود، الدكتور مجدي عاشور، أمين عام الفتوى ومستشار وزارة التضامن، الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى والارثوذكس، المهندس محمد عبد الرازق، عضو اتحاد الناشرين، ومنسق عام المؤتمر صبحى خميس مدير عام الاتحاد، وجمع غفير من الناشرين المصريين.

ضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية، الدكتور رامي عبد الباقي، عضو اتحاد الكتاب، أحمد مبارك، داليا فكري، أحمد خالد.