أمين مستقبل وطن: "أبناء مطروح يد واحدة خلف المرشح عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات"

استعرض النائب صالح سلطان، أمين حزب مستقبل وطن بمطروح وعضو مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، الإنجازات التى شهدتها مصر عامة ومطروح خاصة خلال الـ 10 سنوات الماضية بعدما تولى السيسى حكم مصر.

وأوضح أمين مستقبل وطن، أن مطروح شهدت طفرة في جميع المجالات من طرق ومدن جديدة وطفرة فى مجال الصحة والتعليم، مطالبًا أبناء المحافظة أن يكون لهم مشاركة إيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وتابع: "هنخلي العالم كله يشهد إننا ايد واحدة خلف الرئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ”.

وخلال فعاليات المؤتمر، أعلن النائب المهندس صالح سلطان، دعم وتأييد أبناء مطروح للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وانطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمحافظة مطروح، بحضور عمد ومشايخ وعواقل وشباب ونواب البرلمان والشيوخ والقيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى حيث بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم فيديو تعريفي عن إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى خلال توليه حكم مصر

وفى سياق أخر، أعرب عدد من أهالى مطروح عن سعادتهم الكبيرة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحرصه على عقد لقاء جماهيرى مع المشايخ والعُمد والأهالى، ناقش خلاله أهم المشكلات التى يواجهونها، والإجراءات التى اتخذتها أو ستتخذها الدولة لحل هذه المشكلات.

ووصف الأهالى ومشايخ وعمد مطروح زيارة الرئيس السيسى بأنها «تاريخية»، وجعلتهم يشعرون براحة كبيرة، بعدما تأكدوا أنهم فى قلب وعقل القيادة السياسية، مشيرين إلى مجموعة من الخطوات لتحويل ما جرى مناقشته فى اللقاء الجماهيرى إلى واقع.

وعن موقف الرئيس تجاه القضية الفلسطينية قال باسط أبوشناف، أحد أبناء القبائل بمطروح، إنه يتابع ما يحدث فى غزة من دمار خلال هذه الفترة، وذلك أحزن جميع المصريين، ولكن ما أسعده هو موقف الرئيس السيسى تجاه قضية الشعب الفلسطيني.