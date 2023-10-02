مواطن مطروحى: "بندعمك يا ريس.. ومصر فى تقدم طول ما أنت معانا" (فيديو)

قال ياسر النزاوى، أحد أبناء محافظة مطروح، إن محافظة مطروح شهدت إنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية من العلمين الجديدة وطريق الإسكندرية مطروح، والاهتمام بالقرى والتجمعات الصحراوية ودخول قرى مطروح بمبادرة حياة كريمة.

- دعم الرئيس لفترة رئاسية ثالثة

وأوضح، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال مشروعات التنمية والمشروعات القومية "إحنا معاك يا ريس.. مصر فى تقدم طول ما إنت معانا.. وشايفين بعنينا الإنجازات والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية".

- مدينة العلمين الجديدة

وأكد على أن زملاءه من الوطن العربى وخاصة السعودية قاموا بزيارة مدينة العلمين الجديدة، وأشادوا بمدينة الجيل الراب السياحية الصديقة للبيئة "أشقاؤنا من جميع الدول أصبحوا ينظرون نظرة مختلفة للعلمين.. بنحبك يا ريس كمل وإحنا معاك".

- مشروعات ضخمة على أرض الواقع

وفى سياق آخر، كان قد ثَمَّن عمد ومشايخ وعواقل مطروح مشروعات التنمية التى جرى تنفيذها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تحولت معه وعود التنمية من مواد للاستهلاك الإعلامى إلى مشروعات ضخمة على أرض الواقع، يتسنى لجميع المواطنين التيقن من وجودها وجدواها.

- ميناء جرجوب والتوسع فى إنشاء محطات التحلية

واستشهد العمد والمشايخ والعواقل بمدينة العلمين الجديدة، وميناء جرجوب، وميناء السلوم البرى، وتوسعة طريق الإسكندرية مطروح، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمكتبات العامة، كأمثلة للمشروعات التنموية التى تسببت فى تغيير جذرى لشكل الحياة فى مطروح، وأسهمت فى انتعاشة اقتصادية للمجتمعات المحلية المحيطة والاقتصاد القومى بشكل عام.

- عمد ومشايخ مطروح يؤيدون الرئيس السيسى

كما أعلن عمد ومشايخ مطروح تأييدهم المطلق للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات وتثبيت دعائم الجمهورية الجديدة.