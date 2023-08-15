"بناء وتعمير".. حرّاس البوابة الغربية يتحدثون لـ«الدستور»: بلادنا عرفت الخير فى عهد الرئيس السيسى

ثَمَّن عمد ومشايخ وعواقل مطروح مشروعات التنمية التى جرى تنفيذها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تحولت معه وعود التنمية من مواد للاستهلاك الإعلامى إلى مشروعات ضخمة على أرض الواقع يتسنى لجميع المواطنين التيقن من وجودها وجدواها.

واستشهد العمد والمشايخ والعواقل بمدينة العلمين الجديدة، وميناء جرجوب، وميناء السلوم البرى، وتوسعة طريق الإسكندرية مطروح، والتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمكتبات العامة، كأمثلة للمشروعات التنموية التى تسببت فى تغيير جذرى لشكل الحياة فى مطروح وأسهمت فى انتعاشة اقتصادية للمجتمعات المحلية المحيطة والاقتصاد القومى بشكل عام.

كما أعلنوا تأييدهم المطلق للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات وتثبيت دعائم الجمهورية الجديدة.

خير رسلان: الرئيس عبر بمصر إلى بر الأمان.. ونسانده لاستكمال مسيرة التنمية

قال العمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، إن الرئيس السيسى عبر بمصر إلى بر الأمان ووضعها على خريطة التنمية، ووضع مخططًا زمنيًا لإنشاء مدن جديدة ومشروعات قومية، مشيرًا إلى أن مطروح كانت ضمن أولويات الرئيس لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح أن التطوير بدأ فى عهد الرئيس السيسى بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، وتحولت من منطقة ألغام إلى منطقة تنموية كبرى من مدن الجيل الرابع، وأصبحت مدينة سياحية عالمية اقتصادية من الطراز الأول، إضافة إلى إنشاء ميناء جرجوب التجارى، وتطوير ميناء السلوم البرى، إضافة إلى تطوير وتوسعة شبكة الطرق.

وأضاف أنه جرى تطوير مستشفيات السلوم وبرانى وتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطنين، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم وإنشاء المدارس فى المناطق الصحراوية، وإنشاء المدارس المجتمعية لحل مشكلة التسرب التعليمى، والاهتمام بالمرأة والحفاظ على الحرف اليدوية التى تتميز بها محافظة مطروح.

وقدم «رسلان» الشكر إلى الرئيس السيسى للاهتمام بواحة سيوة وحل مشكلة الصرف الزراعى الذى عانت منه الواحة على مدار أكثر من ٤٠ عامًا، وإدراج عدد من القرى والتجمعات الصحراوية فى مبادرة «حياة كريمة» وتوفير الخدمات للمواطنين، فضلًا عن إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمواطنين.

واختتم: «قبائل مطروح حراس البوابة الغربية لمصر، وندعم ونساند الرئيس السيسى من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة».

عبدالمنعم إسرافيل: دماء قبائل مطروح فداء للوطن

أوضح العمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث الرسمى باسم مجلس عمد ومشايخ مطروح، أن قبائل مطروح هم حماة البوابة الغربية لمصر، وداعمون ومساندون للقيادة السياسية وخطط التنمية والمشروعات العملاقة التى تمت على أرض الواقع، وشعر بها كل مواطن مصرى ووقف العالم مبهورًا ليرى التنمية العملاقة التى قادها الرئيس السيسى فى جميع ربوع الجمهورية.

وأضاف أن تلك التنمية جعلت لمصر مكانة عالمية تسهم فى خلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشى للمواطن المصرى، مرددًا: «ندعم خطة التنمية التى يقودها الرئيس السيسى من أجل مصر»، مشيرًا إلى أن قبائل مطروح هم حراس البوابة الغربية لمصر، ودماؤهم فداءً لأرض الوطن، ومساندون للرئيس لمحاربة الإرهاب حفاظًا على أمن وأمان مصر.

وأوضح أنه فى عهد الرئيس السيسى جرى مد شبكات المياه وإنشاء الطرق، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، والتوسع فى إنشاء محطات التحلية لتوفير مياه الشرب للأهالى، إضافة إلى البدء فى تنفيذ ميناء تجارى جديد بمدينة النجيلة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

عمر راجح: القيادة السياسية كتبت ميلادًا جديدًا لسيوة

أشار الشيخ عمر راجح، شيخ قبيلة أولاد موسى بواحة سيوة، إلى أن الواحة لها طبيعة خاصة وعانت منذ سنوات طويلة من مشكلات مزمنة، ولكنها حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية لحل تلك المشكلات كالصرف الزراعى، الذى عانت منه الواحة لأكثر من ٣٠ عامًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى عقب توليه حكم مصر وعد بإنهاء مشكلة الصرف الزراعى وتنمية الواحة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وتابع: «نحن اليوم نجنى ثمار وعود الرئيس، حيث جرى شق القناة المفتوحة مع محطة الرفع، ولأول مرة يجرى تنفيذ شبكة صرف صحى، وإنشاء محطة تحلية بسيوة، ومحطة للطاقة الشمسية، وإنشاء طريق خرسانى وإصلاح الطريق الأسفلتى الذى يربط بين سيوة ومطروح، فضلًا عن تطوير المزارات السياحية ومداخل ومخارج المدينة بما يتناسب مع طبيعة الواحة البيئية».

وأكد «راجح» اهتمام الدولة بالحرف اليدوية للمرأة السيوية، من خلال توفير تدريبات للمرأة على المشغولات اليدوية والحرفية والتطريز، وتوفير فرص عمل فى مصانع للسجاد، وعرض منتجاتهن المميزة التى تعبّر عن واحة سيوة، وتحسين دخلهن، فضلًا عن تشغيلهن فى مصانع التمور.

ولفت إلى سعادة جميع أهالى واحة سيوة عقب تدخل الرئيس السيسى وإنهاء فترة «المسكنات» وإحياء سيوة من جديد، مضيفًا: «الرئيس السيسى كتب شهادة ميلاد جديدة للواحة»، موضحًا أنه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة للواحة، قبل نحو شهر، وضع خريطة لتطوير سيوة واستيعاب مليون سائح وتحديث البنية التحتية.

عمران امبيوة: سعيد أنى عشت فى عصر الجمهورية الجديدة

أكد العمدة عمران امبيوة، أحد عمد مطروح، أن القيادة السياسية نظرت بعين الاهتمام إلى المناطق الحدودية التى عانت لفترة طويلة وبحثت عن التنمية فى أطراف الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك مشروعات قومية كبرى تمت وتتم على أرض محافظة مطروح، كميناء جرجوب الذى يتم جنى ثماره فى الفترة الحالية وتصدير الملح الصخرى، الذى تتميز به واحة سيوة من خلال ذلك الميناء لدول أوروبا.

وأوضح «امبيوة» أن من بين تلك المشروعات أيضًا مشروع الطاقة النووية فى مدينة الضبعة، ومشروع الدلتا الجديدة، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة التى فاقت التوقعات والتسويق السياحى العالمى للمدينة، إضافة إلى مشروع رأس الحكمة الجديدة ضمن المشروعات الرائدة فى مجال السياحة.

واختتم: «ندعم جميع خطوات الرئيس السيسى.. فى ظهرك دايمًا يا ريس، وأنا سعيد ببناء الجمهورية الجديدة وأنى عشت فى عصر التنمية».

خير الله رحيل: مد خطوط الكهرباء لكل المناطق الصحراوية

أوضح الشيخ خير الله مفتاح رحيل، شيخ قبيلة الحدادى بسيدى برانى، أن الرئيس أعطى اهتمامًا بالجزء الغربى من أرض مصر، حيث تم إنجاز مشروعات قومية كبرى، من بينها إنشاء وافتتاح محطات لتحلية مياه الشرب بالمحافظة لخدمة أهالى البادية فى القرى والنجوع، وكذلك مد وتوصيل خطوط الكهرباء لكل التجمعات الصحراوية المحرومة.

المحافظ: تنفيذ 103 مشروعات تنموية فى 11 قرية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جرى تنفيذ ١٠٣ مشروعات بنسبة ١٠٠٪ بعدد ١١ قرية فى المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالى ٥٦ قرية، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضم ٢٣ قرية و٧ تجمعات جديدة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة. وأضاف أنه بالتوازى شهدت محافظة مطروح خلال الثلاث سنوات الماضية عددًا من المشروعات التنموية والخدمية فى جميع القطاعات لتواكب ما يتم على أرضها من إنجازات قومية كبرى، بعدد ٤٧٢ مشروعًا بتكلفة ١٢ مليارًا و٣٧٢ مليون جنيه، فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بعدد ١١٩ مشروعًا بتكلفة ٦٫٨ مليار جنيه، وفى قطاع الكهرباء ٢٨ مشروعًا بتكلفة ٨٦٧ مليون جنيه، وفى قطاع الطرق والرصف بإجمالى أطوال ٣٢٠ كم بتكلفة ٥٢٦ مليون جنيه.

وأكد أنه فى قطاع الإسكان والمرافق ٨٤ مشروعًا بتكلفة ٩٣ مليون جنيه، وفى قطاع الصحة والسكان ٢٤ مشروعًا بتكلفة ٤٣٧ مليون جنيه.