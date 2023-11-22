وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية



التقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، في لقاء موسع، أقيم في نادي جمهورية مصر العربية بدبي، ضمن جولة الوزيرة الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار مبادرة "شارك بصوتك"، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستمثرين المصريين بالخارج للاستفادة منها.

حضر اللقاء، السفير شريف عيسى سفير مصر في الامارات، والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي، والدكتور أحمد أبوعجيلة رئيس نادي جمهورية مصر العربية بدبي، والمستشار لطفي حسين رئيس نادي جمهورية مصر العربية بعجمان.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بلقاء أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة، وتعد ثالث محطات جولتها الخارجية لحث وتشجيع مواطنينا بالخارج، على المشاركة في "الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤"، عقب زيارة سيادتها لمدينتي الرياض وجدة، بالمملكة العربية السعودية.

من ناحيته، رحب السفير شريف عيسى سفير مصر في "أبو ظبي"، بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قائلا إن زيارة وزيرة الهجرة ولقاءها أعضاء ورموز الجالية المصرية بالإمارات يمثل دعما كبيرا في هذه المرحلة الهامة، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بمواطنيها بالخارج، وتقديرها للدور الهام الذي يلعبه كل مصري خارج وطنه، وحرص الدولة على مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا يعتبر اسهام في رسم ملامح مستقبل مصر خلال تلك المرحلة الراهنة والفارقة من عمر الوطن.

كما أشاد السفير أشرف الديب قنصل مصر العام بدبي، بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج مما يزيد من ترابطهم بوطنهم الأم، لافتا إلى أننا في انتظار حدث وطني هام وهو الانتخابات الرئاسية وانه على ثقة كبيرة بحرص الجالية المصرية بدبي على المشاركة في هذا العرس الديموقراطي.

كما رحب د. أحمد أبو عجيلة رئيس نادي مصر في دبي، بـ الوزيرة السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة، معربا عن شكره وتقديره لسيادتها لحرصها الدائم والمتكرر بلقاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للوقوف على احتياجات المصريين بالخارج وعرض لما يتم وسيتم إيجازه للمصريين المقيمين بالخارج.

في بداية كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي حرصها الدائم على التواصل المستمر ولقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم سواء عن طريق الفيديو كونفرانس او لقاءات مباشرة، حيث أن التواصل مع جالياتنا بالخارج يمثل أولوية قصوى لوزارة الهجرة تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعد هذا اللقاء هو الثاني الذي يجمع وزيرة الهجرة بالجالية المصرية في الإمارات، ضمن جولتها الخارجية لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت وزيرة الهجرة في مستهل حديثها إلى مسيرة عام من عملها منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة، وكانت البداية بمؤتمر الكيانات في نسخته الثالثة، هذا المؤتمر الذي مثل خارطة طريق لما خرج به من توصيات غاية في الأهمية، عملت علي تنفيذها وزارة الهجرة بالتعاون مع الوزارات المعنية، واستهدفت مختلف شرائح واهتمامات موطنينا بالخارج، موضحة أنها لم تألو جهدا في سبيل هذا الهدف السامي، الذي تمثل في محاور مهمة ضمن استراتيجية عمل الوزارة، وهو ما تحقق بالفعل في تنفيذ العديد من المنجزات التي طالما كانت على رأس أولويات عمل الوزارة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى دورها في وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بينهم وبين وطنهم الأم، للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية والاستفادة من رغبة العلماء والخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج في دعم خطط التنمية القومية، كذلك دعم الرؤية والبرنامج الاقتصادي للدولة من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة بالوطن.

وزيرة الهجرة: نتطلع لمشاركة كثيفة من مواطنينا بالخارج في الانتخابات الرئاسية

موجهة حديثها للحاضرين من أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة، قائلة إن صوت المصري بالخارج أمانة، خاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وما بها من حالة عدم استقرار في العديد من الدول الشقيقة المجاورة، وهذا ما يجعل مشاركة كل مصري في هذا الاستحقاق غاية في الأهمية، حتى نبعث رسالة لكل العالم أن جميع المصريين مشاركون في بناء دولتهم الحديثة وجمهوريتهم الجديدة، ويرسمون مستقبل اولادهم بأيديهم، من خلال اختيارهم لرئيسهم القادم.

كما دعت أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، للمشاركة في حملة "شارك بصوتك" لحث وتشجيع جميع المصريين هناك للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستوري يكفله الدستور والقانون لكل مصري بالداخل والخارج، والمساعدة في تقديم وتوفير اللوجيستيات الازمة للتسهيل على مواطنينا في الإمارات الذهاب إلى مقرات الاقتراع، بالتنسيق مع وزارة الهجرة والسفارة والقنصلية المصرية هناك، حيث أننا نحتاج أن تظل مصر الدولة الكبيرة العظيمة التي رغم كل تلك التحديات تحقق معدلات نمو، مؤكدة أن الحكومة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

عبر "ڤيديوكونفرانس" اجتماع لاكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية بالقنصلية بالرياض

كما شهد اللقاء مشاركة القنصلية في الرياض عبر الڤيديوكونفرانس باجتماع حاشد لاكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، كما حرصت السفيرة سها جندي ان تكون معهم في اللقاء رغم تزامنه مع اجتماع الجالية في الامارات، ما ادي الي ضم الاجتماعين معًا، وهو ما تعهدت به السيدة الوزيرة خلال لقاءهم بالمملكة العربية السعودية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعرس الانتخابي القادم، بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة، ومن جانبها وجهت وزيرة الهجرة عميق شكرها وتقديرها للجالية المصرية في السعودية، لحفاوة استقبالها خلال الأيام الماضية، وكذلك حرصهم على مشاركة الوزيرة لقاءها بالجالية المصرية في الإمارات، وهذا يعكس مدى انتمائهم لوطنهم مصر.

ومع انتهاء كلمتها، دار حوار بين السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ،رموز الجالية المصرية بالإمارات للحديث والنقاش والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تقدم كافة الحضور بالشكر لوزيرة الهجرة على جهودها المضنية خلال العام الماضي منذ توليها حقيبة وزارة الهجرة وسعيها الدؤوب لخدمة المصريين بالخارج.

توفير حافلات من إلى السفارة في ابو ظبي والقنصلية العامة بدبي

وفي نهاية اللقاء تعهد الحضور بتوفير حافلات من إلى السفارة في ابو ظبي والقنصلية العامة بدبي للتغلب على بعد المسافة بين تمركزات المصريين والسفارة والقنصلية المصرية خلال ايام الانتخابات.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء قائلة: وزارة الهجرة هي ممثل المصريين بالخارج لدي مؤسسات الدولة المصرية فنحن ضهركم وعلى استعداد تام ودائم للعمل على تلبية احتياجاتكم ورغباتكم دون كلل أو ملل.