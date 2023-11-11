السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبدالقوي: التحالف الوطني يهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع

الدكتور طلعت عبدالقوي
الدكتور طلعت عبدالقوي

أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الدور الفعَّال للتحالف الوطني الذي يتمتع برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعنايته، ويهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع وتحقيق الجهود الفردية والجماعية؛ لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، عن طريق الخبرات والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، الموجهة لكل فئات المجتمع وكل الأعمار.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بمحافظة الغربية، برعاية وحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور هشام توفيق، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية وبحضور لفيف من أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية، ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الشركات والهيئات والبنوك والمصانع وعمداء الكليات، وجميع قيادات محافظة الغربية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا بفلسطين في بداية فعاليات مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز.

وخلال كلمته، وجًّه عبدالقوي، شكره وتقديره واحترامه، بالأصالة عن نفسه وعن اعضاء التحالف الوطني والجمعيات الأهلية، للدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على دعمه الدائم وإقامته للمؤتمر الحاشد "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، كما وجَّه الشكر للدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، لاستضافة المؤتمر بالجامعة.

رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الاجتماعية والاقتصادية مؤتمر حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز بمحافظة الغرب

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