غلق وتشميع 55 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة تكثيف الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في المحافظة، وأكد أيضًا على أهمية التفتيش على المحال والأسواق ومتابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وضمان توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدي لأي محاولات احتكارية أو تلاعب بأسعارها.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أنه تم خلال الساعات الأخيرة غلق وتشميع 55 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد "عطا" على استمرار الحملات والمتابعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات والتصدي للمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء.

وأشار "عطا" إلى أهمية الالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار الفيروسات والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير الطاقة، وأكد أن الحملات المستمرة تأتي في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة.

من جهته، أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالجهود المبذولة في تنفيذ الحملات وإزالة الإشغالات والتعديات، وأكد على ضرورة استمرار هذه الجهود وتكثيفها. وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات هو توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.