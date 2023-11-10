الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2300 عبوة غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بطنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

قادت مديرية التموين بمحافظة الغربية، حملة ناجحة لـ مكافحة التلاعب بالمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 2300 عبوة من الحلوى والشيكولاتة والجبن بعلامة تجارية معروفة تحمل علامات انتهاء الصلاحية في مخزن لتجارة المواد الغذائية بمدينة طنطا.

تمت عملية الضبط في المخزن المذكور، حيث تم اكتشاف العبوات المنتهية الصلاحية والتي تحمل تواريخ انتهاء في أغسطس وسبتمبر 2023. تم التحفظ على جميع المضبوطات كدليل قاطع على التلاعب بالمنتجات الغذائية وتقديمها للبيع رغم انتهاء صلاحيتها.

وقد تم تحرير محضر بواقعة الضبط وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

في مخزن لتجارة المواد الغذائية بمدينة طنطا مديرية التموين بمحافظة الغربية مكافحة التلاعب بالمنتجات الغذائية وكيل وزارة التموين بالغرب اكتشاف العبوات المنتهية الصلاحية زيادة الرقابة والتفتيش حماية صحة المستهلكين

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