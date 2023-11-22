"الدستور" يستعرض خريطة المحاور القائم العمل بها جنوب العاصمة لتقليل الازدحام

سلسلة من المحاور قررت الدولة المصرية إنشائها بمحافظة القاهرة لفتح شريان مروري وتقليل الازدحام، ومن ناحيتها تواصل المحافظة تهيئة الأماكن المقرر إقامة بها محاور وكباري ويستعرض "الدستور" في تقريره أبرز المحاور القائم العمل بها في الوقت الحالي في محافظة القاهرة جنوب العاصمة



محور الحضارات



تقوم في الوقت الحالي محافظة القاهرة بإزالة التعارضات القائمة به لإقامة المحور وبدأتها بإزالة مبنى حي دار السلام القديم ومكتب البريد.

وأعمال الإزالات جاءت لاستكمال المشروع المتكامل لتطوير كورنيش النيل وإزالة كافة التعارضات لإقامة مشروع امتداد محور الحضارة طبقا للتوجيهات الرئاسية.

كوبري العميد إبراهيم الرفاعي

ويقع كوبري الرفاعي بمصر القديمة وتقوم المحافظة بتهذيب العقارات الداهمة الطالة عليه وحصر منطقة السحيلة وتعويض قاطنيها التعويض العادل.

محور حسب الله الكفراوي

ويقع محور حسب الله الكفراوي جنوب محافظة القاهرة وامتداده يقع بين كورنيش النيل بالمنطقة الواقعة بين المعادي وطرة.

وبدأ رؤساء الأحياء متابعة نسب تنفيذ الأعمال لإزالة التعارضات واستكمال المشروع والالتزام بالجدول الزمني لانتهاء الأعمال.

محاور وكباري تم الانتهاء منها جنوب العاصمة

وأعلنت محافظة القاهرة في وقت سابق، التشغيل التجريبي لكوبري أثر النبي بمصر القديمة جنوب محافظة القاهرة.

وجاء افتتاح كوبري أثر النبي ضمن سلسلة من الأعمال قامت بها محافظة القاهرة عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تخطيط المناطق العشوائية بالأماكن المتميزة بمحافظة القاهرة وجاء من ضمنها منطقة أثر النبي.

وأشار حي مصر القديمة، إلى أنه تم البدء بتشغيل كوبرى أثر النبى القادم من المعادى اتجاه الملك الصالح يسلك أعلى الكوبرى الجديد.

وأوضح حي مصر القديمة في بيان له، أن المسطح الأرضى يسمح فقط للمتوجه لمناطق دار السلام، ومحطه مترو الزهراء، وزهراء مصر القديمة.

تخطيط وتطوير منطقة أثر النبي

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة تطويرها لمنطقة كورنيش النيل بالمعادى ودار السلام وأثر النبي، وجاء الافتتاح التجريبي لكوبري أثر النبي ضمن خطة التطويرات وتبلغ مساحة هذه المنطقة المخطط لها التطوير مساحة 1642.75 فدان.

وسبق الفتح التجريبي لكوبري أثر النبي لجنة مشكلة بقرار من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحصر أعمال تطوير الكورنيش وميدان أثر النبي، تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.