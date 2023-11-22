القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لـ"شرق الريف المصرى" بتوشكى

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، يرافقه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من قادة القوات المسلحة والإعلاميين وممثلي وزارة الموارد المائية والري، مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصري بمنطقة توشكى، ضمن عدد من المشروعات التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشرف على تنفيذها القوات المسلحة، استمرارًا لجهود الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين..

بدأت المراسم بعرض الموقف التنفيذى للمشروع الذى نفذته القوات المسلحة بالتعاون مع ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى، بمشاركة ما يقرب من 35 ألف عامل من العمالة المباشرة وما يقرب من 15 ألف عامل من العمالة غير المباشرة.

بلغت مساحة المشروع الإجمالية 140 ألف فدان، وانتهت المرحلة الأولى من زراعة 40 ألف فدان تمت زراعتها فى الموسم الماضى، وجار زراعة 100 ألف فدان بالاعتماد على محطتى رى رئيسيتين لتغذية المشروع بتوشكى، كما تم استعراض أهمية المشروع وما يوفره من حجم مياه لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة بوسائل الرى المتطورة لها، بما يحقق مردودا وعوائد اقتصادية كبيرة لدعم جهود الدولة فى تحقيق طفرة زراعية وفق رؤية متكاملة الأركان فى مجال الأمن الغذائي.

كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسادة المرافقون إجراءات فتح المياه بعدد من المحطات الرئيسية التى تهدف لتعظيم الاستفادة من حجم المياه لرى أراضى المشروع المستهدف زراعتها، بالإضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل عن أجهزة الرى المحورى الجديدة التى صنعت بأياد مصرية بهدف تعظيم الإنتاج المحلى، وكذا السحارة الخاصة بالمشروع وكل الأعمال المنفذة بها، أعقبتها جولة تفقدية لمشاهدة مراسم بدء موسم زراعة القمح.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكى وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع الذى انطلق عام 1997 بغرض العمل على حل المشاكل والاستفادة من المشروع الوطنى العملاق، التى تمثلت فى وجود كثبان رملية وأرض صخرية وعدم توفر مياه رى فى عمق الصحراء، بالإضافة إلى تمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة لزراعة الصحراء، وانطلقت فى يوليو 2020 مهمة إحياء مشروع توشكى عن طريق تحالف 162 شركة وطنية وآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات، حيث تمت تسوية الأرض وعمل بنية تحتية وإنشاء محطات كهرباء وتجهيز محطات لضخ المياه لأجهزة الرى المحورية والتى تعد من أفضل وأحدث طرق الرى المميكنة وتساعد في توفير استهلاك المياه وأُنشئت محطات رفع عملاقة وأحواض للطرد لتوصيل المياه لأراضى توشكى من بحيرة ناصر، مرروًا بقناة الشيخ زايد إلى محطتين تنقلان المياه لعدد من الأفرع الرئيسية وتفريعاتها الجانبية بإجمالى أطوال 385 كم، بالإضافة لرفع منسوب المياه عن مستوى الأرض بارتفاع 32 مترا.

وللتغلب على العوائق الصخرية لوصول المياه لأراضى توشكى، تم استخدام كميات كبيرة من المفرقعات لإزالة تلك الصخور، وبدأ مد شبكات الكهرباء الداخلية بإقامة 12350 برجا هوائيا مع شبكات كهرباء بطول 4923 كم، بالإضافة إلى إقامة 23 موزع جهد متوسطا، و234 غرفة كهرباء تحكم، ومبنى إداريا، و660 كشكا لمحطات التوزيع، وتركيب 78 ألف عمود كهرباء، مع تنفيذ طرق خدمية ومدقات لأجهزة الرى المحورية بإجمالى أطوال 2933 كم، كما تم تنفيذ تفريعات إضافية بمساحة تزيد على 22500 كم مربع بإجمالى طول 173 كم، وبلغت كميات الحفر المنفذة 51 مليون متر مكعب وكميات التبطين 780 ألف متر مربع، فضلًا عن إقامة محطتي مياه رئيسيتين لتصريف 8 ملايين متر مكعب فى اليوم، وعدد 231 محطة لضخ المياه، وعدد 1028 طلمبة رى.

وجرت زراعة آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والنخيل ومحاصيل أخرى للاستهلاك المحلى والتصدير، حيث بلغت أعداد النخل المزروع 1.5 مليون نخلة والمساحة المزروعة 300 ألف فدان قمح، ومستهدف زراعة 2.3 مليون نخلة وزراعة مساحة 650 ألف فدان قمح، لحصاد مليون طن قمح بنهاية شتاء 2023/ 2024.