الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: نطلب من الرئيس السيسى زيادة التخفيف عن كاهل المواطنين (فيديو)

مواطنة تدعم الرئيس
مواطنة تدعم الرئيس

حرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتوفير حياة أفضل للمصريين.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين.

وقالت نجوى رستم، مواطنة مصرية، إننا نطلب من الرئيس السيسي أن يزيد من التخفيف عن كاهل المواطنين وسط الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابعت رستم أننا نعلم أن الأزمة على دول العالم أجمع، وهناك مبادرات وطنية وقومية للتخفيف من زيادة الأسعار وحملات لضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، ولكن نطمع في المزيد ليحصل المواطن البسيط على العدالة الاجتماعية لحياة كريمة.


وتابعت أننا في كامل الامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي لمنحه لنا إنجازات لم نشهدها من قبل، بعد تدشينها في زمن قياسي كأقرب للمستحيل.

 

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مواطنة: كلنا مع الدولة المصرية.. والانتخابات الرئاسية توقيت رد الجميل (فيديو)

 

 

 

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