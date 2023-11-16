مواطنة: كلنا مع الدولة المصرية.. والانتخابات الرئاسية توقيت رد الجميل (فيديو)

قالت منى رسمي، مواطنة مصرية، إن الرئيس السيسي هو قائد المرحلة الحالية والمستقبلية، معقبه:" فرئيسنا أثبت لنا في أكثر من أزمة سواء اقتصادية او سياسية انه قائد بمعنى الكلمة، يتخذ بقرارات حاسمة الحماية الشعب المصري والمنطقة العربية من الإرهاب الخارجي والاعتداء الداخلي.

وتابعت رسمي، لـ«الدستور» أن الدولة المصرية كانت صاحبة المبادرة العربية في دعم ومساعدة أشقائنا في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني، الذي يمارس عليهم لتحريك المجتمع العربي والدولي إلى ضرورة إنقاذ هؤلاء الأبرياء.

وأكملت: كما أن مصر كانت الممر الرئيسي لكل الدول العربية التي أرسلت مساعدات إغائية عبر مطار العريش ومعبر رفح، لتكون جسر تواصل بين الدول العربية والمحاصرين في قطاع غزة.

مضيفة: " الرئيس السيسي عودنا بقرارات حكيمة وصائبة دائما في مصلحة المواطن المصري ليكون عون وسند له في أوقات الأزمات العالمية لنكون نحن الرابحين بأقل الخسائر".



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