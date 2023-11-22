الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب المنتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بعد الجولة السادسة

مباراة الأرجنتين
مباراة الأرجنتين والبرازيل

أسدل الستار، فجر اليوم، على منافسات الجولة السادسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

الجولة السادسة، شهدت المباراة الأهم في القارة، والتي جمعت منتخب البرازيل ومضيفه الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ماراكانا) بريو دي جانيرو.

وحسم منتخب الأرجنتين، مباراة «كلاسيكو» الأرض، بالفوز على منتخب «راقصي السامبا»، بهدف دون رد، حمل توقيع نيكولاس أوتاميندي

فوز مستحق لأورجواي على بوليفيا

حقق منتخب أوروجواي، فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه منتخب بوليفيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأربعاء، على ملعب (سينتيناريو) بالعاصمة مونديفيديو، في إطار الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

افتتح داروين نونيز، التسجيل في الدقيقة 15، ثم أضاف لويس هاكين، مدافع بوليفيا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 39، قبل أن يحرز نونيز، الهدف الثالث في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

كولومبيا تخطف فوزًا غاليًا من باراجواي

ومن جانبه، حقق منتخب كولومبيا، فوزا ثمينا على مضيفه منتخب باراجواي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (ديفينسوريس ديل شاكو) بالعاصمة أسونسيون، في إطار الجولة السادسة للتصفيات.

وسجل رافائيل بوري، هدف الفوز للمنتخب الكولومبي، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، عبر ركلة جزاء.

فوز الإكوادور على تشيلي.. وتعادل إيجابي بين بيرو وفنزويلا

وتغلب منتخب الإكوادور على ضيفه التشيلي، بهدف دون رد، في المباراة الني جمعتهما على ملعب (ستاديو رودريجو باز ديلجادو).

وسجل أنخيل مينا، هدف الفوز في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

ومن جانب آخر، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مواجهة بيرو وضيفتها فنزويلا، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني في العاصمة ليما.

افتتح يوشيمار بوتون، التسجيل للمنتخب البيروفي في الدقيقة 17، قبل أن يتمكن جيفرسون سافارينو، من إدراك التعادل في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ترتيب المنتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية عقب نهاية الجولة السادسة

واصل منتخب الأرجنتين، تصدره لترتيب المنتخبات في قارة أمريكا الجنوبية، برصيد 15 نقطة، يليه منتخب أوروجواي، في المركز الثاني، برصيد 13 نقطة.

وحل المنتخب الكولومبي، في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة، يليه فنزويلا، في المركز الرابع، برصيد 9 نقاط.

وجاء المنتخب الإكوادوري، في المركز الخامس، برصيد 8 نقاط، يليه المنتخب البرازيلي، في المركز السادس، برصيد 7 نقاط.

وحل منتخب باراجواي، في المركز السابع، برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب تشيلي، صاحب المركز الثامن، بنفس الرصيد.

وجاء منتخب بوليفيا، في المركز التاسع، برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب بيرو، في المركز العاشر والأخير، برصيد نقطتين.

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