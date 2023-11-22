جندى: حققنا مطالب للمصريين بالخارج ظلوا ينادون بها طيلة 20 عامًا

استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنجازات وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج خلال هذا العام، قائلة إن عددًا من مطالب مواطنينا بالخارج كانوا ينادون بها لمدة تصل إلى 20 عامًا، واستطاعت الوزارة في مدة وجيزة تحقيق أحلام مواطنينا بالخارج، وكان أهمها إصدار قانون التيسيرات الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، وإجراء تعديلات عليه حتى يلبي رغبات المصريين بالخارج، بجانب إطلاق حملة ترويجية ضخمة للتعريف بسبل الاستفادة من القانون، وتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من هذا القانون.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أقطاب ورموز الجالية المصرية في الإمارات، والذي أقيم في نادي جمهورية مصر العربية بدبي، ضمن جولة الوزيرة الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار مبادرة "شارك بصوتك"، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مصر ودعوة المستثمرين المصريين بالخارج للاستفادة منها.



وأضافت أنه يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات سكنية وأراضٍ للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، وبنسبة تخفيض تصل إلى ٢٥%؜، مضيفة أننا نسقنا مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يومًا، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذلك تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء كورونا.

رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية

وتابعت وزيرة الهجرة أنه بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم بالفعل قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع حيث تصل إلى 7% و9%.

بجانب العمل على إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية ومجالات الاستثمار الجاذبة لهم، مثل مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، وتم الاتفاق على المجلس التأسيسي للشركة، وهم 10 من أهم المستثمرين من المصريين في الخارج، وقد تم بالفعل تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار.

مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًا للمصريين بالخارج

وأشارت "جندي" إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي نهائيًا للمصريين بالخارج، والتي تم إطلاقها شهر يوليو الماضي، لصالح مواطنيها المقيمين في الخارج، ومن يواجهون مشكلة الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا حال العودة بسبب طلبهم للتجنيد، هذا بجانب إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، والعمل على الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين، وبلغ المشتركون فيها 545 ألف مواطن.