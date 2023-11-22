الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام المقابر. 

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها. 

أسفر الحادث عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

طريق الفيوم انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ميكروباص

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