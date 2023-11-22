الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تكرم الفائزين في المسابقة العالمية حول "إعجاز القرآن الكريم والسنة في بناء القدرة البشرية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت  لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، حفلًا لتوزيع جوائز المسابقة العالمية السنوية، والتي عقدت هذا العام في موضوع: «إعجاز القرآن الكريم والسنة في بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة»، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية وتشجع طلاب العلم على القراءة والبحث.

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وذلك بحضور الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، الدكتور رفعت العوضي مقرر لجنة الإعجاز العلمي عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، الدكتور  حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بالمجمع، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن المسابقة تأتي ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة، حيث تؤدي هذه المسابقات دورًا مهمًا في تشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع وإثراء معارفهم المختلفة، مضيفًا أن البحوث المقدمة استهدفت الكشف عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في بناء القدرة البشرية على تحقيق الاستدامة.


واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الفائزين على النحو الآتي: الفائزون بالجوائز الثلاث الأولى الأصلية:ـ المركز الأول: حازم يوسف أبو ضيف عبد العال، المركز الثاني: الشيماء السيد محمود علي، المركز الثالث: أشرف فتحي محمود الجندي، والفائزون بالجوائز التقديرية: نرمين فايز محمد، عبد الله علي عابدين محمد، صبحي رمضان فرج سعد، ماهر عبد الفتاح سليمان،  السيد علي أحمد علي، والفائزون بالجوائز التشجيعية: محمد محمد رجب، سليمان علي سليمان بدير.

لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مجمع البحوث الإسلامية إعجاز القرآن الكريم بناء القدرة البشرية الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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