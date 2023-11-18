"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية لوعاظ الأزهر وواعظاته إلى جنوب سيناء

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم قافلة توعوية شاملة إلى محافظة جنوب سيناء، في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتوعية المجتمعية الشاملة، وخاصة المناطق النائية والحدودية لما تمثله من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن المجمع يعمل على التوعية بالقضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، مع التركيز على القيم الأخلاقية ودورها في سلامة المجتمع وبناء الوطن، والتحذير من المشكلات المجتمعية الناتجة عن غياب الأخلاق.

وأضاف عياد أن برنامج عمل القافلة يستهدف تنمية الوعي الديني لدى الناس وتبسيط المفاهيم الإيمانية لهم، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المقدسات، مشيرًا إلى أن المجمع حريص على الوصول إلى الناس في مختلف أماكن تواجدهم لاستقراء واقعهم، والتحاور معهم والإجابة على أسئلتهم.

من جانبه قال د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن خطة عمل القافلة لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط، وإنما تقوم بتنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي والمصالح الحكومية إضافة إلى المقاهي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد مجموعة من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف.