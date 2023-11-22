مسؤول أمريكي: نتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرا ونأمل بهدنة على حدود لبنان

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء، إن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرا، وتأمل بهدنة في القتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي أن ثلاث أمريكيات، إحداهن طفلة عمرها 3 سنوات، ستفرج عنهن حماس في إطار الاتفاق الذي أبرمته مع إسرائيل.

وقال المسؤول لدينا طفلة واحدة، فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات اسمها أبيغيل.. ولدينا امرأتان، مشيرا إلى أن واشنطن تتوقع أن تفرج حماس عن "أكثر من 50 رهينة" ومعربا عن أمله في أن تنعكس الهدنة في غزة وقفا تاما للقتال على الحدود بين إسرائيل ولبنان حيث تدور يوميا اشتباكات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

مسؤول كبير في البيت الأبيض

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك بشكل مباشر وشخصي في إعداد الاتفاق لإطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأضاف المسؤول الأمريكي: كان الرئيس منخرطا بشكل مباشر وشخصي في هذه العمل. طوال هذه العملية، مارس ذلك كل ساعة بالمعنى الحرفي للكلمة.

ووفقا لحساباته، تحدث بايدن 14 مرة حول موضوع الرهائن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بما في ذلك خلال زيارة إلى تل أبيب، وثلاث مرات اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي ومرتين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال المسؤول إن قطر عرضت على الولايات المتحدة وإسرائيل خدمات الوساطة بعد وقت قصير من أحداث 7 أكتوبر، عندما هاجمت فصائل حماس مناطق مأهولة بالسكان ومنشآت عسكرية في جنوب إسرائيل.

وأشار إلى أن اثنين من كبار ممثلي مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفي مرحلة لاحقة، رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز شاركوا بشكل مباشر في هذه المفاوضات.